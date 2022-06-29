Доброволец помог найти пропавшую пожилую женщину

Обычно женщина перемещается между домом и магазином и идет вдоль железной дороги, но на этом пути ее никто не обнаружил. Полиция также проверила больницы и другие места, где могла находиться дама, но безрезультатно. Стражи порядка приступили к поискам возле дома женщины.

В итоге сегодня поиски на местности увенчались успехом: один из добровольцев нашел пропавшую: она была в сознании, но поскольку долгое время пролежала под палящим солнцем и все это время не пила воды, на вертолете ее доставили в больницу для проверки состояния здоровья.