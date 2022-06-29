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Доброволец помог найти пропавшую пожилую женщину

Северное побережье
Доброволец помог найти пропавшую пожилую женщину
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Фото: Urmas Glase

Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что пожилая женщина с проблемами памяти, проживающая в Кадрина, Ляэне-Вирумаа, ушла из дома в неизвестном направлении. В последний раз ее видели родственники вечером 27 июня, rus.postimees.ee.

Обычно женщина перемещается между домом и магазином и идет вдоль железной дороги, но на этом пути ее никто не обнаружил. Полиция также проверила больницы и другие места, где могла находиться дама, но безрезультатно. Стражи порядка приступили к поискам возле дома женщины.

В итоге сегодня поиски на местности увенчались успехом: один из добровольцев нашел пропавшую: она была в сознании, но поскольку долгое время пролежала под палящим солнцем и все это время не пила воды, на вертолете ее доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

Полиция благодарит всех, кто участвовал в поисках.

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