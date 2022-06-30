ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Недопустимо так управлять одним из крупнейших городов Эстонии

После выборов коалиционное соглашение подписали лидеры соцдемов, Партии реформ и избирательных союзов "Рестарт Кохтла-Ярве" и "Прогресс". Однако уже через несколько дней подписант от Партии реформ Виталий Бородин и представлявшая "Прогресс" Мария Меркулова без малейшего смущения продемонстрировали, что подкрепленное их подписью слово ничего не стоит. Во время выборов руководителей города они и вовсе объединились с Центристской партией.

В то же время по причинам, разумных объяснений которым ни одна из сторон так и не представила, коалиционное соглашение заключено не было. Кохтла-ярвеская власть начала в каком-то смысле дрейфовать, не определившись с тем, каковы их планы, цели и программа деятельности. Этакое произвольное покачивание в плещущейся воде, где каждая сторона просто старалась максимально реализовать свои интересы. Такое бесцельное и бескомпасное "плавание" закончилось-таки тем, что уже весной напоролись на рифы.

Это раскололо фракцию Центристской партии, подтвердив распространившиеся еще перед выборами слухи о том, что в избирательном списке Центристской партии есть несколько человек, которые на самом деле "засланные казачки" избирательного союза "Прогресс", тесно связанного с фирмами бизнесмена Николая Осипенко. Теперь некоторые из них поддерживают во время голосования "Прогресс" и Партию реформ, чьи мнения и ценности начинает разделять и избирательный союз "Рестарт Кохтла-Ярве". Но и эта компания пока не имеет твердой власти в своих руках.