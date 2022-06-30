Большая дорожная стройка в Нарве: строители предупредили город о новых ограничениях

Как сообщили в строительной компании "YIT Eesti", в июле предстоит выполнить большой объем дорожных работ на нарвских улицах Раху и Пауля Кереса, что повлечет за собой ряд изменений в организации дорожного движения.

На затронутом строительством участке нарвской улицы Раху в июле будет открыта для одностороннего движения правая сторона дороги с временным покрытием из асфальтовой крошки. В то же время на другой стороне продолжатся работы.

На данном участке дороги в ближайшие недели будут оборудованы пешеходные и велосипедные дорожки, а также подъезды к объектам недвижимости. Для пешеходов было оборудовано не менее трех мест перехода, но они могут измениться по ходу строительства. Строители просят внимательно следить за временным порядком организации движения.

На улице Пауля Кереса в июле продолжится строительство ливневой канализации на участке от перекрестка с улицей Креэнхольми до здания Академии внутренней безопасности.

В том районе в июле-августе движение будет затруднено из-за строительных работ на перекрестке с улицей Креэнхольми. Водителям легковых автомобилей рекомендуется использовать для объезда улицу Калда.

Со стороны улицы Выйду будет открыт подъездной путь с временным дорожным покрытием к магазинам "Automaailm", "Fixus" и улице Ору. К Академии внутренней безопасности можно будет подъехать со стороны центра.