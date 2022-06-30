В июле в Нарве возникнут новые дорожные ограничения в связи с работами по реконструкции транзитных дорог через приграничный город.
Большая дорожная стройка в Нарве: строители предупредили город о новых ограничениях
Как сообщили в строительной компании "YIT Eesti", в июле предстоит выполнить большой объем дорожных работ на нарвских улицах Раху и Пауля Кереса, что повлечет за собой ряд изменений в организации дорожного движения.
На затронутом строительством участке нарвской улицы Раху в июле будет открыта для одностороннего движения правая сторона дороги с временным покрытием из асфальтовой крошки. В то же время на другой стороне продолжатся работы.
На данном участке дороги в ближайшие недели будут оборудованы пешеходные и велосипедные дорожки, а также подъезды к объектам недвижимости. Для пешеходов было оборудовано не менее трех мест перехода, но они могут измениться по ходу строительства. Строители просят внимательно следить за временным порядком организации движения.
На улице Пауля Кереса в июле продолжится строительство ливневой канализации на участке от перекрестка с улицей Креэнхольми до здания Академии внутренней безопасности.
В том районе в июле-августе движение будет затруднено из-за строительных работ на перекрестке с улицей Креэнхольми. Водителям легковых автомобилей рекомендуется использовать для объезда улицу Калда.
Со стороны улицы Выйду будет открыт подъездной путь с временным дорожным покрытием к магазинам "Automaailm", "Fixus" и улице Ору. К Академии внутренней безопасности можно будет подъехать со стороны центра.
После открытия улицы Раху для двустороннего движения планируется приступить к строительным работам на другом отрезке улицы Кереса - от виадука по улице Раху до улицы Тиймана. Доступ к домам там будет организован по временным подъездным путям, проложенным параллельно существующей проезжей части.
К концу июня проложена большая часть ливневой канализации и прочих коммуникаций на улице Раху, центральном круговом перекрестке и отрезке улицы Кереса между улицами Тиймана и Креэнхольми. В середине июля на этих участках начнется укладка бордюрного камня, а в начале августа - асфальтирование.
Указанные работы по асфальтированию продлятся до осени. Всего будет уложено три слоя асфальта, и толщина первого составит 10 сантиметров.
На центральном круговом перекрестке в июле будут проводиться строительные работы пока только на внутренней части кольца. Поскольку строительство разбито на несколько этапов, организация дорожного движения на круговой развязке будет часто меняться. Строители просят участников дорожного движения быть предельно внимательными на перекрестке и относиться друг к другу с пониманием.
Как уже неоднократно писалось, целью проекта реконструкции четырех километров транзитных дорог через Нарву (проект "Narva TEN-T") является улучшение пропускной способности нарвского транзитного коридора путем создания удобных и безопасных условий для движения через город транспорта и пешеходов. Запланировано капитальное обновление 3,6 километров дорог, по которым транзитный транспорт движется к Нарвскому погранпункту или от него.
Стоимость и без того дорогого проекта "Narva TEN-T" постепенно растет, уже сейчас достигая 15 миллионов евро. Большую часть этих расходов Нарва покроет за счет Европейского фонда сплочения, из его меры поддержки развития общегосударственных и международных сообщений.
АО "YIT Eesti", выигравшее в международном тендере и в январе 2021 года подписавшее с Нарвой контракт, обязалось выполнить все проектировочные и строительные работы за 26 месяцев, то есть не позднее весны 2023 года.