На северо-западе Эстонии снова зафиксировали землетрясение

Глубина землетрясения составила примерно четыре метра. Недалеко от этого места землетрясение магнитудой 2,3 произошло в 6:10 13 июня.

По словам сейсмолога Эстонской геологической службы Хейди Соосалу, землетрясение 13 июня было почти в 22 раза сильнее с точки зрения выброса сейсмической энергии, чем последовавшие во вторник толчки.

"Землетрясения могут происходить сериями, во время которых более крупному событию могут предшествовать более мелкие предварительные толчки или же после него следуют афтершоки. Такие случаи для Эстонии редкость", – пояснила Соосалу.

Она рассказала, что 16 октября 1877 года в районе Хаапсалу произошло землетрясение магнитудой 3,0, которому предшествовало предземлетрясение магнитудой 2,6.

Самое сильное в истории Эстонии землетрясения магнитудой 4,5 произошло 25 октября 1976 года около острова Осмуссаар, афтершоки за которым последовали сразу после основного землетрясения, а затем продолжались в течение месяца.