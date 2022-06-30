Рийна Иванова и Людмила Янченко потеряли посты вице-мэров Кохтла-Ярве

Решение, за которое проголосовали 14 депутатов из 25, вступит в силу 8 июля. С этого дня в Кохтла-Ярве будет не пять вице-мэров, а три.

Свои должности сохранили Виталий Бородин (хозяйственные вопросы), Эвелин Данилов (социальные вопросы) и Кристийне Агу (вопросы образования и культуры).

Прежний состав горуправы был утвержден 15 декабря 2021 года, теперь это решение, согласно предложению беспартийного мэра Тоомаса Наэля, аннулировали.

Вопрос о числе вице-мэров был поднят в мае, тогда возник раскол в рядах Центристской партии. Ее фракцию покинули три человека, в том числе и председатель горсобрания Тийт Лиллеметс, который ушел и из партии.