В четверг, 30 июня, на внеочередном заседании городского собрания Кохтла-Ярве был утвержден новый состав горуправы. Посты вице-мэров потеряли центристки Рийна Иванова и Людмила Янченко, сообщает rus.err.ee
Рийна Иванова и Людмила Янченко потеряли посты вице-мэров Кохтла-Ярве
Рийна Иванова и Людмила Янченко потеряли посты вице-мэров Кохтла-Ярве
Решение, за которое проголосовали 14 депутатов из 25, вступит в силу 8 июля. С этого дня в Кохтла-Ярве будет не пять вице-мэров, а три.
Свои должности сохранили Виталий Бородин (хозяйственные вопросы), Эвелин Данилов (социальные вопросы) и Кристийне Агу (вопросы образования и культуры).
Прежний состав горуправы был утвержден 15 декабря 2021 года, теперь это решение, согласно предложению беспартийного мэра Тоомаса Наэля, аннулировали.
Вопрос о числе вице-мэров был поднят в мае, тогда возник раскол в рядах Центристской партии. Ее фракцию покинули три человека, в том числе и председатель горсобрания Тийт Лиллеметс, который ушел и из партии.
Зато ряды Центристской партии 14 июня пополнила Рийна Иванова, которая долгое время была беспартийной.