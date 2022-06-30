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Рийна Иванова и Людмила Янченко потеряли посты вице-мэров Кохтла-Ярве

Северное побережье
Рийна Иванова и Людмила Янченко потеряли посты вице-мэров Кохтла-Ярве
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Людмила Янченко и Рийна Иванова, долгое время руководившие городом Кохтла-Ярве, оказались в горуправе не у дел.
Людмила Янченко и Рийна Иванова, долгое время руководившие городом Кохтла-Ярве, оказались в горуправе не у дел. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В четверг, 30 июня, на внеочередном заседании городского собрания Кохтла-Ярве был утвержден новый состав горуправы. Посты вице-мэров потеряли центристки Рийна Иванова и Людмила Янченко, сообщает rus.err.ee

Решение, за которое проголосовали 14 депутатов из 25, вступит в силу 8 июля. С этого дня в Кохтла-Ярве будет не пять вице-мэров, а три.

Свои должности сохранили Виталий Бородин (хозяйственные вопросы), Эвелин Данилов (социальные вопросы) и Кристийне Агу (вопросы образования и культуры).

Прежний состав горуправы был утвержден 15 декабря 2021 года, теперь это решение, согласно предложению беспартийного мэра Тоомаса Наэля, аннулировали.

Вопрос о числе вице-мэров был поднят в мае, тогда возник раскол в рядах Центристской партии. Ее фракцию покинули три человека, в том числе и председатель горсобрания Тийт Лиллеметс, который ушел и из партии.

Зато ряды Центристской партии 14 июня пополнила Рийна Иванова, которая долгое время была беспартийной.

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