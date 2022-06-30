В Эстонии появился новый наркотик, число передозировок растет

Метонитазен может продаваться и как бесцветный кристаллический порошок, а также быть подмешанным к любому другому веществу. Это увеличивает риск передозировки и от более легких наркотиков, передает "Актуальная камера".

"Впоследствии употребления метонитазена, как и других синтетических опиоидов, может случиться дыхательная недостаточность, вплоть до остановки дыхания, то есть это может закончиться смертью. Очень высокий риск передозировок, потому что препарат действительно очень сильнодействующий, он действует примерно в 200 раз сильнее, чем, например, морфин, который используется широко и в медицине, поэтому буквально крупинки достаточно для того, чтобы случилась передозировка", – сказала руководитель Центра профилактики наркомании TAI Алена Курбатова.

Увеличение случаев передозировки подтверждает и статистика скорой помощи. Если обычно за месяц происходит два летальных исхода, то только за июнь 5 человек отправились в мир иной по вине наркотиков. При этом, у полиции для борьбы с метонитазеном связаны руки на законодательном уровне.

"Проблема в том, что в настоящее время метонитазен не находится в списке запрещенных веществ Эстонии, однако это вопрос ближайшего времени, когда вещество внесут в список запрещенных веществ и мы сможем бороться с ним в полной мере", – сказал глава службы по борьбе с наркотиками Пыхьяской префектуры Райт Пикаро.

Представители Института развития здоровья опасаются, что может повториться такая же история, как и с фентанилом.