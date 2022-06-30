Общественный транспорт Ида-Вирумаа ждут глобальные перемены

Завтра, 1 июля, пассажиры уездных линий Ида-Вирумаа могут столкнутся с тем, что привычный для них номер маршрута общественного транспорта поменялся. По мнению руководства Ида-Вируского центра общественного транспорта, с внедрением новой нумерации маршрутов все станет более логичным, передает "Актуальная камера".

"В прошлом году мы сделали Силламяэ, Нарве и Кохтла-Ярве предложение привести в порядок и городские линии. От 1 до 20 были бы городские номера, сколько городам надо, столько они и используют. С 20 до 30 –свободные, если надо для коммерческих или для дополнительных. И, начиная с 31, тогда уже уездные линии", – сказал руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс.

Каждый регион уезда получит свою группу номеров, например, автобусы с 31 по 40 номер будут курсировать между в направлении Тойла, Силламяэ и Нарвы. Помимо номеров линий, меняется и перевозчик. Уездные линии с 1 июля будет обслуживать компания Go Buss, с парком новых более вместительных автобусов. Также появятся и валидаторы.

"На уездных линиях мы впервые будем использовать валидаторы, более современные системы, как уже во всех остальных регионах страны есть, и это, все-таки, ускорит на много обслуживание пассажиров и нам даст быстрее и удобнее возможность наблюдать за наполняемостью автобусов, и как они соблюдают график – опережают или опаздывают", – отметил Лутс.