Больничная касса выплатила компенсации по четырем случаям ущерба от вакцины

В общей сложности процедура подачи заявок может длиться до 150 дней, поэтому окончательный результат по всем поданным на сегодняшний день заявкам пока сказать нельзя. По словам руководителя финансового отдела Больничной Кассы Тихо Пеэка, платежи были произведены по четырем ходатайствам. "Всего мы произвели выплаты из фонда страхования вакцин на 8000 евро, а сумма выплат составила пока 2000 евро каждому", – добавил Пик.

Руководитель проекта Фонда страхования вакцин Рейли Кабер рассказала, что на сегодняшний день решение об отказе в выплате компенсации было принято по 175 заявлениям, которые не соответствовали требованиям, установленным в прикладном акте.

"В Больничную кассу в основном обращаются люди с проблемами со здоровьем, связанными с затрудненным дыханием, учащенным сердцебиением и с болями в суставах. Жалобы также включают инфаркты, головокружения и нарушения равновесия. Встречаются кожные высыпания, зуд и отеки ног, а также тромбы", – добавила Кабер.