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На пляже Пирита отдыхающий наступил на морского ежа

Северное побережье
На пляже Пирита отдыхающий наступил на морского ежа
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19..06.2021 Pirita Rand. Foto Gert Tali.
19..06.2021 Pirita Rand. Foto Gert Tali. Фото: Gert Tali/Postimees/Scanpix Baltics

Центр отравлений Департамента здоровья сообщил в четверг, что отдыхающий на пляже Пирита в Таллинне наступил на морского ежа, пишет rus.err.ee.

"Человек заметил колючее шаровидное животное и почувствовал сильную боль (может длиться несколько часов), в области укола сразу появился сильный отек", - сообщил Центр отравлений.

"Иглы морского ежа могут легко сломаться и вызвать сильную боль и покраснение кожи при проникновении в ткани. В качестве первой помощи кожу следует немедленно промыть на берегу соленой и теплой морской водой. В случае длящейся несколько дней боли, тошноты, рвоты, следует обратиться в отделение экстренной медицинской помощи", - добавили в Центре отравлений.

Лечение симптоматические, но, как правило, единственной жалобой является сильная боль.

В центре отметили, что морской еж - это тропическое животное, которое с 2018 года прижилось на побережье Дании, и было лишь вопросом времени, когда морские ежи достигнут вод Эстонии.

"Вместе со специалистами по охране окружающей среды Департамента здоровья мы изучаем возможное местонахождение морских ежей на наших пляжах, а пока просим быть внимательными не только в отношении сине-зеленых водорослей, но и морских ежей", - призвали в Центре отравлений.

Если заметили морского ежа, центр просит сообщить о его местонахождении по телефону 16 662.

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