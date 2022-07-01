На пляже Пирита отдыхающий наступил на морского ежа

"Человек заметил колючее шаровидное животное и почувствовал сильную боль (может длиться несколько часов), в области укола сразу появился сильный отек", - сообщил Центр отравлений.

"Иглы морского ежа могут легко сломаться и вызвать сильную боль и покраснение кожи при проникновении в ткани. В качестве первой помощи кожу следует немедленно промыть на берегу соленой и теплой морской водой. В случае длящейся несколько дней боли, тошноты, рвоты, следует обратиться в отделение экстренной медицинской помощи", - добавили в Центре отравлений.

Лечение симптоматические, но, как правило, единственной жалобой является сильная боль.

В центре отметили, что морской еж - это тропическое животное, которое с 2018 года прижилось на побережье Дании, и было лишь вопросом времени, когда морские ежи достигнут вод Эстонии.

"Вместе со специалистами по охране окружающей среды Департамента здоровья мы изучаем возможное местонахождение морских ежей на наших пляжах, а пока просим быть внимательными не только в отношении сине-зеленых водорослей, но и морских ежей", - призвали в Центре отравлений.