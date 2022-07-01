За сутки травмы получили четыре человека на электросамокатах, двое не справились с управлением

В Таллинне произошло два ДТП, в которых мужчины на электросамокатах не справились с управлением и упали. Один несчастный случай произошел у дома номер 56 на Палдиском шоссе, когда 38-летний мужчина во время пересечения дороги по пешеходному переходу на островке безопасности потерял контроль над транспортным средством. Второй случай зафиксировали на Кадака теэ, где с электросамоката упал 41-летний мужчина.