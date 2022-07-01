В минувшие сутки полиция зафиксировала четыре ДТП с участием водителей электросамокатов, все они обратились за медицинской помощью, сообщает rus.err.ee.
За сутки травмы получили четыре человека на электросамокатах, двое не справились с управлением
В Таллинне произошло два ДТП, в которых мужчины на электросамокатах не справились с управлением и упали. Один несчастный случай произошел у дома номер 56 на Палдиском шоссе, когда 38-летний мужчина во время пересечения дороги по пешеходному переходу на островке безопасности потерял контроль над транспортным средством. Второй случай зафиксировали на Кадака теэ, где с электросамоката упал 41-летний мужчина.
В Нарве у дома номер 26 на проспекте Кангеласте 30-летняя женщина на автомобиле Toyota Rav4 наехала на пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате женщину 20-ти лет. Водитель Toyota доставила пострадавшую в Нарвскую больницу.
В Тарту на перекрестке улиц Ряни и Сойнасте 41-летний мужчина на электросамокате въехал в автомобиль Volvo XC70, которым управлял 44-летний мужчина.