Эрик Гамзеев: В тревожное время и экономика нуждается в быстром реагировании

Эти деньги поступят из Европейского фонда справедливого перехода и предназначены в качестве волшебной пилюли для покрытия ущерба, причиненного в последние годы климатической политикой Евросоюза ида-вирумааской экономике, трудовой занятости и благополучию.

153 миллиона евро - это, с одной стороны, вроде большая сумма, которой позавидовал бы любой другой уезд. В то же время для сравнения можно посмотреть, что это всего лишь около половины стоимости строительства нового завода масел или четверть стоимости строительства Аувереской электростанции. Например, у "Viru Keemia Grupp" уйдет на строительство планируемого завода по производству целлюлозы и других биопродуктов сумма в шесть раз больше.

С учетом резкого скачка цен на строительство и материалы, очевидно, что на 153 миллиона можно будет сделать гораздо меньше, чем несколько лет назад, когда эта сумма из фонда справедливого перехода планировалась для Ида-Вирумаа.

Но все же на стартовой позиции находятся сейчас десятки предприятий, которые для внедрения в жизнь своих планов будут ходатайствовать об инвестиционной поддержке. Магниты, пищевые добавки, известняковая мука - это только некоторые примеры того, что планируется производить в Ида-Вирумаа при финансовой поддержке. Согласно правилам, получающие поддержку производства должны быть экологичными и одним из ключевых слов должна стать экономика замкнутого цикла.