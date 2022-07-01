Накануне Яанова дня в новостях промелькнуло, что 153 миллиона евро будет выделено тем, кто создаст в Ида-Вирумаа новые предприятия или расширит имеющееся производство.
Эрик Гамзеев: В тревожное время и экономика нуждается в быстром реагировании
Эти деньги поступят из Европейского фонда справедливого перехода и предназначены в качестве волшебной пилюли для покрытия ущерба, причиненного в последние годы климатической политикой Евросоюза ида-вирумааской экономике, трудовой занятости и благополучию.
153 миллиона евро - это, с одной стороны, вроде большая сумма, которой позавидовал бы любой другой уезд. В то же время для сравнения можно посмотреть, что это всего лишь около половины стоимости строительства нового завода масел или четверть стоимости строительства Аувереской электростанции. Например, у "Viru Keemia Grupp" уйдет на строительство планируемого завода по производству целлюлозы и других биопродуктов сумма в шесть раз больше.
С учетом резкого скачка цен на строительство и материалы, очевидно, что на 153 миллиона можно будет сделать гораздо меньше, чем несколько лет назад, когда эта сумма из фонда справедливого перехода планировалась для Ида-Вирумаа.
Но все же на стартовой позиции находятся сейчас десятки предприятий, которые для внедрения в жизнь своих планов будут ходатайствовать об инвестиционной поддержке. Магниты, пищевые добавки, известняковая мука - это только некоторые примеры того, что планируется производить в Ида-Вирумаа при финансовой поддержке. Согласно правилам, получающие поддержку производства должны быть экологичными и одним из ключевых слов должна стать экономика замкнутого цикла.
Если осуществится хотя бы часть планов, это принесет в уезд сотни хорошо оплачиваемых рабочих мест и разнообразит местную экономику. В дополнение к первой большой инвестиционной поддержке в этом году должны открыться кошельки и других мер поддержки. В общей сложности в фонде справедливого перехода для Ида-Вирумаа предусмотрено 340 миллионов, к которым должны добавить свою часть также предприниматели или местные самоуправления. Одним из новых направлений будет развитие творческой экономики, в т.ч. создание дигитального и мультимедийного центра со съемочным павильоном.
"Есть причина для осторожного оптимизма, что Ида-Вирумаа, который годами был регионом с самой большой безработицей, через несколько лет получит новое дыхание".
Эрик Гамзеев, главный редактор
Поддержат ли деньги из фонда справедливого перехода задушенную политическими квотами на выбросы сланцевую промышленность и дадут ли мощный толчок для возрождения всего региона, поначалу сложно сказать. Но ожидаются деньги на создание новой экономики, и они не должны пропасть, а должны начать приносить доход региону и всему государству. Есть причина для осторожного оптимизма, что Ида-Вирумаа, который годами был регионом с самой большой безработицей, через несколько лет получит новое дыхание.
Вопрос в том, как быстро. О фонде справедливого перехода как о спасательном круге для Ида-Вирумаа политики говорят уже не менее трех лет. И только сейчас с подписью министра наконец-то появилась первая мера поддержки. Около полугода может уйти на подачу и оценку ходатайств. Затем последует этап планирования, оценки влияния на окружающую среду, проектирование, строительство и прочие действия, на которые могут уйти годы. У предприятий, которые начнут работать в имеющихся уже промпарках, часть бюрократических препон уже преодолена, а у других нет.
Если негативные стороны климатической политики проявились в Ида-Вирумаа уже три-четыре года назад, то новая экономика проявит себя в достаточной мере в лучшем случае через три-четыре года. То есть промежуточный период составит от шести до восьми лет. В какой-то степени временно смягчит положение то, что сланцевую энергетику, которую еще недавно начали хоронить с особым рвением, при сегодняшнем экономическом кризисе придется вновь частично откапывать.
Эксперт по экономике и бывший министр Райво Варе говорил весной этого года "Северному побережью", что для смягчения ударов, поразивших в последние годы ида-вирускую экономику, правительство должно принимать решения, касающиеся развития и предпринимательства региона, по крайней мере в два раза быстрее, чем раньше, и значительно уменьшить бюрократию. Если это окажется эффективным, то же самое можно будет делать по всей стране.
Если Эстония поставила цель двигаться в плане углеродного следа к нулю, то для поддержания этого бюрократия должна ставить для себя целью по меньшей мере коэффициент 0,5.
Ида-Вирумаа и так уже долго ждал. Если сланцевое производство затронула климатическая политика, то нападение России на Украину и последовавшие за этим неизбежные санкции потрясли большие сферы экономики приграничного уезда, такие как логистика, металлопроизводство, туризм. Понятно, что коммерческой деятельности со страной, управляемой режимом Путина, который уничтожает в соседней стране целые города, убивает гражданских лиц, намеренно пытается устроить голод во всем мире, нет никаких ни политических, ни моральных оправданий. Но в то же время необходимо быстро помогать тем регионам, которые больше всего пострадали из-за санкций.
Восточные регионы Эстонии, такие как Ида-Вирумаа или юго-восточная часть, не являются в этом смысле исключением. Накануне Яанова дня газета "Helsingin Sanomat" написала, что восточная Финляндия, которая была сильно связана экономически с Россией, должна теперь научиться жить в тени железного занавеса и для изменений нуждается в поддержке государства.
В создавшейся новой ситуации должны появиться и лучшие возможности для более тесного сотрудничества между восточными регионами Эстонии, Финляндии и Латвии. И если в интересах безопасности дверь с восточной стороны следует заварить, то пути с севера на юг надо держать как можно более открытыми. Как для инвестиций, товарообмена и туризма, так и, например, для военной промышленности.
Без сомнения можно сказать, что чем лучше будет экономическое положение в Ида-Вирумаа, тем меньше у кремлевской пропаганды будет возможностей привлечь живущее здесь русскоязычное население в свою сферу влияния. Это тоже один из факторов безопасности. Но для запуска новой экономики нужно быстрое реагирование и более бодрый темп, чем в обычные времена.