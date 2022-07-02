По прогнозам синоптиков, жара в Эстонии постепенно начнет отступать с воскресенья.
ОПРОС ⟩ Насколько вы довольны жаркой погодой?
Калмер Пуул:
- Так как короткий отпуск совпал с жарой, я очень доволен. Противоположный вариант - холод и дождь - был бы во время отпуска хуже. Конечно, меня как садовода беспокоит засуха. Надоедает постоянно поливать, и если это затянется, то, наверное, уже не буду так доволен.
Анастасия Кузьмина:
- К счастью, Вока - это маленький поселок у моря, так что освежающий морской бриз смягчает жару и находиться там в основном довольно приятно. Сочувствую горожанам, ведь даже здесь, в Йыхви, такую жару переносить намного тяжелее, поэтому я быстро уладила дела и еду обратно.
Рита Оттерклау:
- Ничего не имею против теплого лета. Это довольно мило, и я наслаждаюсь этим, если представляется возможность. Пожалуй, свою роль в моей жизнерадостности играет и то, что на работе есть кондиционеры. И хотя посетители хвалят прохладу, тех, кто там находится целый день, к вечеру холод пробирает до костей.
Калви Раннамяэ:
- Вообще не доволен. Для меня предел составляет 25 градусов. Все, что выше, трудно вынести. Я вялый, в глазах нет блеска, и я только и жду, когда кончится эта жара. Конечно, это не значит, что серая и холодная погода моя любимая, но крайности мне не нравятся.
Геннадий Карп:
- Лето всегда красиво. Ну да, уже неделю очень жарко. Но давайте подумаем, какая погода каждый год бывает в Эстонии. Большую часть времени так много серости, холода и мрака, неужели так лучше? Так что эти несколько жарких летних недель уж точно не заставят меня брюзжать.