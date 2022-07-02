ОПРОС ⟩ Насколько вы довольны жаркой погодой?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Калмер Пуул: - Так как короткий отпуск совпал с жарой, я очень доволен. Противоположный вариант - холод и дождь - был бы во время отпуска хуже. Конечно, меня как садовода беспокоит засуха. Надоедает постоянно поливать, и если это затянется, то, наверное, уже не буду так доволен.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Анастасия Кузьмина: - К счастью, Вока - это маленький поселок у моря, так что освежающий морской бриз смягчает жару и находиться там в основном довольно приятно. Сочувствую горожанам, ведь даже здесь, в Йыхви, такую жару переносить намного тяжелее, поэтому я быстро уладила дела и еду обратно.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Рита Оттерклау: - Ничего не имею против теплого лета. Это довольно мило, и я наслаждаюсь этим, если представляется возможность. Пожалуй, свою роль в моей жизнерадостности играет и то, что на работе есть кондиционеры. И хотя посетители хвалят прохладу, тех, кто там находится целый день, к вечеру холод пробирает до костей.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Калви Раннамяэ: - Вообще не доволен. Для меня предел составляет 25 градусов. Все, что выше, трудно вынести. Я вялый, в глазах нет блеска, и я только и жду, когда кончится эта жара. Конечно, это не значит, что серая и холодная погода моя любимая, но крайности мне не нравятся.