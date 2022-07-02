ВЫБОР СДЕЛАН ⟩ Дома, достойные награды президента, уездная комиссия по благоустройству нашла на этот раз в волостях Люганузе, Алутагузе и Йыхви

Из дюжины представленных домов надо было отобрать три достойных президентской награды. А также дома, которые получат от министра госуправления благодарственное письмо и вымпел для мачты, а также будут отмечены Ида-Вирумааским союзом самоуправлений. В категории спецобъектов самоуправления выдвинули девять общественных зданий и сооружений, которые комиссия тоже осмотрела.

В случае домов члены комиссии следили, чтобы дом и сад сочетались с окружающей средой и были приятными на вид. Оценивались как целостное пространственное воздействие, благоустройство и озеленение, так и малые формы. "Победившие дома выделялись целостностью и гармонией, когда нет ничего лишнего - и в то же время всего хватает. Дома, которые хорошо спланированы и полностью построены", - сказала председатель комиссии по благоустройству, специалист Алутагузеской волости по развитию Пирет Анвельт.