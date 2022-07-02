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ВЫБОР СДЕЛАН ⟩ Дома, достойные награды президента, уездная комиссия по благоустройству нашла на этот раз в волостях Люганузе, Алутагузе и Йыхви

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Дома, достойные награды президента, уездная комиссия по благоустройству нашла на этот раз в волостях Люганузе, Алутагузе и Йыхви
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В саду Хейго и Кристины Олу внимание гостей привлекает среди прочего альпинарий, построенный на холме старого погреба. Можно, например, подняться по ступенькам и вдохнуть аромат жимолости.
В саду Хейго и Кристины Олу внимание гостей привлекает среди прочего альпинарий, построенный на холме старого погреба. Можно, например, подняться по ступенькам и вдохнуть аромат жимолости. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

После промежуточных скудных лет ида-вируские самоуправления выдвинули так много кандидатов, что объезд их комиссией союза самоуправлений по благоустройству перед Яановым днем растянулся почти на двенадцать часов.

Из дюжины представленных домов надо было отобрать три достойных президентской награды. А также дома, которые получат от министра госуправления благодарственное письмо и вымпел для мачты, а также будут отмечены Ида-Вирумааским союзом самоуправлений. В категории спецобъектов самоуправления выдвинули девять общественных зданий и сооружений, которые комиссия тоже осмотрела.

В случае домов члены комиссии следили, чтобы дом и сад сочетались с окружающей средой и были приятными на вид. Оценивались как целостное пространственное воздействие, благоустройство и озеленение, так и малые формы. "Победившие дома выделялись целостностью и гармонией, когда нет ничего лишнего - и в то же время всего хватает. Дома, которые хорошо спланированы и полностью построены", - сказала председатель комиссии по благоустройству, специалист Алутагузеской волости по развитию Пирет Анвельт.

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