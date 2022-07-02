После промежуточных скудных лет ида-вируские самоуправления выдвинули так много кандидатов, что объезд их комиссией союза самоуправлений по благоустройству перед Яановым днем растянулся почти на двенадцать часов.
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ВЫБОР СДЕЛАН ⟩ Дома, достойные награды президента, уездная комиссия по благоустройству нашла на этот раз в волостях Люганузе, Алутагузе и Йыхви
Дома, достойные награды президента, уездная комиссия по благоустройству нашла на этот раз в волостях Люганузе, Алутагузе и Йыхви
Из дюжины представленных домов надо было отобрать три достойных президентской награды. А также дома, которые получат от министра госуправления благодарственное письмо и вымпел для мачты, а также будут отмечены Ида-Вирумааским союзом самоуправлений. В категории спецобъектов самоуправления выдвинули девять общественных зданий и сооружений, которые комиссия тоже осмотрела.
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