Региональные колледжи предлагают способным выпускникам гимназий несколько "пряников", таких как стипендия медалиста, упрощенное зачисление и бесплатное место в общежитии.
Для подписчиков
ПРЯНИК ДЛЯ ТАЛАНТА ⟩ Колледжи привлекают местные таланты стипендиями и особыми условиями
Колледжи привлекают местные таланты стипендиями и особыми условиями
Вирумааский колледж TalTech уже второй год предлагает окончившим гимназию с золотой или серебряной медалью стипендию медалиста, которая составляет 1500 и 1000 евро за учебный год соответственно. К этому предложению присоединился и "Viru Keemia Grupp" - медалистам концерн предлагает две стипендии предприятия.