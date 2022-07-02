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ПРЯНИК ДЛЯ ТАЛАНТА ⟩ Колледжи привлекают местные таланты стипендиями и особыми условиями

Сирле Соммер-Калда
Колледжи привлекают местные таланты стипендиями и особыми условиями
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Крупные предприятия Ида-Вирумаа ожидают, что Вирумааский колледж подготовит квалифицированную рабочую силу. Опыт колледжа показывает, что самые мотивированные и верные здешним местам - это люди, выросшие в Ида-Вирумаа.
Крупные предприятия Ида-Вирумаа ожидают, что Вирумааский колледж подготовит квалифицированную рабочую силу. Опыт колледжа показывает, что самые мотивированные и верные здешним местам - это люди, выросшие в Ида-Вирумаа. Фото: Virumaa kolledž

Региональные колледжи предлагают способным выпускникам гимназий несколько "пряников", таких как стипендия медалиста, упрощенное зачисление и бесплатное место в общежитии.

Вирумааский колледж TalTech уже второй год предлагает окончившим гимназию с золотой или серебряной медалью стипендию медалиста, которая составляет 1500 и 1000 евро за учебный год соответственно. К этому предложению присоединился и "Viru Keemia Grupp" - медалистам концерн предлагает две стипендии предприятия.

- В этом году мы сделали выпускникам с золотой медалью и учащимся, успешно участвовавшим в олимпиадах, предложение, согласно которому будем давать десять баллов за собеседование при поступлении в колледж в 2022-2025 годах. Такое же предложение было сделано и лучшим участникам объявленного колледжем конкурса исследовательских работ по естественным и точным наукам, - сказала менеджер по маркетингу и коммуникациям Вирумааского колледжа Аннели Ооне. 

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