ПРЯНИК ДЛЯ ТАЛАНТА ⟩ Колледжи привлекают местные таланты стипендиями и особыми условиями

Вирумааский колледж TalTech уже второй год предлагает окончившим гимназию с золотой или серебряной медалью стипендию медалиста, которая составляет 1500 и 1000 евро за учебный год соответственно. К этому предложению присоединился и "Viru Keemia Grupp" - медалистам концерн предлагает две стипендии предприятия.

- В этом году мы сделали выпускникам с золотой медалью и учащимся, успешно участвовавшим в олимпиадах, предложение, согласно которому будем давать десять баллов за собеседование при поступлении в колледж в 2022-2025 годах. Такое же предложение было сделано и лучшим участникам объявленного колледжем конкурса исследовательских работ по естественным и точным наукам, - сказала менеджер по маркетингу и коммуникациям Вирумааского колледжа Аннели Ооне.