Только три процента жителей Йыхви, имеющих право голоса, приняли участие в народном опросе, в ходе которого спрашивали мнение людей о переименовании Йыхвиского самоуправления из волости в город.
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Опрос о переименовании Йыхви в город оставил жителей равнодушными
Опрос о переименовании Йыхви в город оставил жителей равнодушными
Власти Йыхви решили приступить к переименованию существовавшего 17 лет как волость самоуправления в город, и предпосылкой для этого является организация соответствующего опроса населения. Ответ на вопрос "Поддерживаете ли вы изменение типа административной единицы Йыхвиской волости на город Йыхви?" хотели получить от жителей в ходе опроса, проведенного 21-29 июня.
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