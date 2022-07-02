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Опрос о переименовании Йыхви в город оставил жителей равнодушными

Эрик Калда
, журналист
Опрос о переименовании Йыхви в город оставил жителей равнодушными
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Йыхви действует последние 17 лет как волость, но нынешняя правящая коалиция надеется улучшить имидж самоуправления, если Йыхви снова переименуют в город.
Йыхви действует последние 17 лет как волость, но нынешняя правящая коалиция надеется улучшить имидж самоуправления, если Йыхви снова переименуют в город. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Только три процента жителей Йыхви, имеющих право голоса, приняли участие в народном опросе, в ходе которого спрашивали мнение людей о переименовании Йыхвиского самоуправления из волости в город.

Власти Йыхви решили приступить к переименованию существовавшего 17 лет как волость самоуправления в город, и предпосылкой для этого является организация соответствующего опроса населения. Ответ на вопрос "Поддерживаете ли вы изменение типа административной единицы Йыхвиской волости на город Йыхви?" хотели получить от жителей в ходе опроса, проведенного 21-29 июня.

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