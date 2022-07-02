Опрос о переименовании Йыхви в город оставил жителей равнодушными

Власти Йыхви решили приступить к переименованию существовавшего 17 лет как волость самоуправления в город, и предпосылкой для этого является организация соответствующего опроса населения. Ответ на вопрос "Поддерживаете ли вы изменение типа административной единицы Йыхвиской волости на город Йыхви?" хотели получить от жителей в ходе опроса, проведенного 21-29 июня.