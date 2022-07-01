В течение первого месяца почти 400 детей и подростков из семей украинских военных беженцев подали заявления на обучение в Школе свободы. В июле будет продолжен прием заявлений и собеседования с молодыми людьми, поступающими в гимназию, сообщает Министерство образования и культуры.
Почти 400 детей и подростков из Украины подали заявления о приеме в Школу свободы
По словам министра образования и науки Лийны Керсна, отзывы общественности были положительными, и деятельность по поддержке образования украинских военных беженцев началась успешно. "На столицу легла очень большая нагрузка по поиску школьных мест для учеников, поэтому мы разделяем с Таллинном ответственность за обеспечение образования украинским детям, договорившись с городом о создании отдельного учебного места для учеников 7-12 классов. С сентября молодежь из Украины, живущая в Таллинне, сможет начать обучение в Школе свободы, где занятия будут проводиться на эстонском и украинском языках", - говорит Керсна. "Важно, чтобы к осени все украинские дети имели возможность поступить в школу с эстонским языком обучения или в школу, использующую метод языкового погружения. Для облегчения адаптации украинская молодежь будет иметь возможность участвовать в летних интеграционных лагерях вместе со сверстниками из Эстонии, изучать эстонский язык через совместные мероприятия и завести новых друзей - таким образом, им будет легче продолжить обучение в школе осенью", - считает министр.
Директор по учебной работе Школы свободы Ольга Селищева отметила, что и будущие ученики, и учителя проявили большой интерес к новой школе. "Мы рады, что молодые люди из Украины активно выражают желание продолжить свое образование в Школе свободы. Число желающих стать учителями в нашей школе также велико, при этом многие из кандидатов на сегодняшний день не работают учителями - это говорит о том, что нам удалось привлечь обратно в сферу образования тех, кто ранее сменил профессию", - сказала Ольга Селищева.
На сегодняшний день за месяц было подано 397 заявок от молодых людей из Украины. Из них 247 человек будут обучаться в основной школе и 150 - в гимназии. Общая вместимость школы составляет 800 учеников. На этой неделе начались собеседования с молодыми людьми, переходящими в гимназию.
Заявления на поступление в Школу свободы можно подать в консультационной службе по адресу Тынисмяги 14. Время работу консультационной службы и график приема заявок в июле:
5.-6.07 с 10:00 до 18:00
12.-13.07 с 10:00 до 18:00
19.-20.07 с 10:00 до 18:00
26.-27.07 с 10:00 до 18:00
Консультационная служба также предоставляет информацию о других возможностях обучения на уровне начального, общего и профессионального образования и помогает молодым людям сделать выбор профессии. В консультационном кабинете также будут работать украинские психологи, которые будут оказывать помощь семьям и молодежи из Украины в вопросах образования.
По всем вопросам, связанным с поступлением, обращайтесь по адресу электронной почты kool@vabaduse.edu.ee. По понедельникам, четвергам и пятницам с 13:00 до 17:00 вы можете позвонить в консультационную службу по телефону 735 0575.
Школа свободы для украинских военных беженцев начнет свою деятельность в Таллинне в сентябре этого года. Школа будет следовать государственной учебной программе Эстонии; уроки будут проводиться на 60% на эстонском языке.