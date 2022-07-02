В летней дружине молодежь знакомится с разными сельскими работами

Лиза Каннарелла живет на Сицилии, Таня Ле Галл - на западном побережье Франции, а Артем Король - в Восточной Сибири, но сейчас они заканчивают свой волонтерский год в Эстонии.

Таня была волонтером в детском саду в Таллинне по линии организации "Молодежь на благо общества", а Лиза и Артем, приехавшие в Эстонию по линии организации "EstYes", жили в Вильянди, где Лиза также работала в детском саду, Артем - с людьми с особыми потребностями. Перед отъездом иностранная молодежь попробовала дружинной жизни, молодежной работы и Ида-Вирумаа, куда они раньше не попадали.