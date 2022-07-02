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В летней дружине молодежь знакомится с разными сельскими работами

Сирле Соммер-Калда
, журналист
В летней дружине молодежь знакомится с разными сельскими работами
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Элена Лаанемяэ также воспользовалась возможностью пообщаться с животными в зоопарке Пяйте.
Элена Лаанемяэ также воспользовалась возможностью пообщаться с животными в зоопарке Пяйте. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Лиза из Италии, Таня из Франции и Артем из России были счастливы поучаствовать волонтерами в летней дружине Тойлаской волости. О таком лагере, где работа и отдых идут рука об руку, а молодежь еще и зарабатывает на карманные расходы, в их странах не знают.

Лиза Каннарелла живет на Сицилии, Таня Ле Галл - на западном побережье Франции, а Артем Король - в Восточной Сибири, но сейчас они заканчивают свой волонтерский год в Эстонии.

Таня была волонтером в детском саду в Таллинне по линии организации "Молодежь на благо общества", а Лиза и Артем, приехавшие в Эстонию по линии организации "EstYes", жили в Вильянди, где Лиза также работала в детском саду, Артем - с людьми с особыми потребностями. Перед отъездом иностранная молодежь попробовала дружинной жизни, молодежной работы и Ида-Вирумаа, куда они раньше не попадали.

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