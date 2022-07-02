Лиза из Италии, Таня из Франции и Артем из России были счастливы поучаствовать волонтерами в летней дружине Тойлаской волости. О таком лагере, где работа и отдых идут рука об руку, а молодежь еще и зарабатывает на карманные расходы, в их странах не знают.
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В летней дружине молодежь знакомится с разными сельскими работами
В летней дружине молодежь знакомится с разными сельскими работами
Лиза Каннарелла живет на Сицилии, Таня Ле Галл - на западном побережье Франции, а Артем Король - в Восточной Сибири, но сейчас они заканчивают свой волонтерский год в Эстонии.
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