ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Янек Пахка

Это ему удалось. Валерий Корб оказался в горсобрании в непривычной для себя оппозиционной роли вместе с теми депутатами, которые не дали дёру из центристской фракции. Занимающая сейчас пост вице-мэра и руководящая финансами Людмила Янченко должна будет чуть более чем через неделю освободить свой кабинет.

Стабильного и прозрачного правящего союза в Кохтла-Ярве нет. Четыре депутата союза "Рестарт" под руководством Янека Пахка, два депутата Партии реформ и двое депутатов от избирательного союза "Прогресс", а также вышедшие из центристской фракции шесть-восемь депутатов (изменяющееся число, потому что они голосуют то так то сяк) на последних заседаниях в решающих голосованиях объединили свои голоса "за". Но даже многие члены союза Пахка говорят, что создать коалицию таким составом невозможно.