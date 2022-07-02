Сб, 2.07.2022
Погода
Гороскоп
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing

ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Янек Пахка

Северное побережье
Янек Пахка
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Янек Пахка.
Янек Пахка. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Юрист и панк-музыкант Янек Пахка уже много лет назад, серьезно погрузившись в кохтла-ярвескую муниципальную политику, заявлял, что одной из его основных целей является свержение находящейся в городе у власти Центристской партии, которая во главе с Валерием Корбом и Людмилой Янченко непоколебимо правила более четверти века.

Это ему удалось. Валерий Корб оказался в горсобрании в непривычной для себя оппозиционной роли вместе с теми депутатами, которые не дали дёру из центристской фракции. Занимающая сейчас пост вице-мэра и руководящая финансами Людмила Янченко должна будет чуть более чем через неделю освободить свой кабинет.

Стабильного и прозрачного правящего союза в Кохтла-Ярве нет. Четыре депутата союза "Рестарт" под руководством Янека Пахка, два депутата Партии реформ и двое депутатов от избирательного союза "Прогресс", а также вышедшие из центристской фракции шесть-восемь депутатов (изменяющееся число, потому что они голосуют то так то сяк) на последних заседаниях в решающих голосованиях объединили свои голоса "за". Но даже многие члены союза Пахка говорят, что создать коалицию таким составом невозможно.

Центристская партия свергнута, но каковы дальнейшие планы?

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх