Новые автобусы привнесли современность в общественный транспорт Ида-Вирумаа

Охватившие весь мир проблемы с поставками до последнего момента держали в напряжении людей, связанных с уездными линиям Ида-Вирумаа: прибудут ли автобусы вовремя на место, успеют ли установить систему продажи билетов.

- Эти автобусы тоже запаздывали, но опоздали незначительно, так что мы успели их вовремя вывести на линию, - вздохнул вчера наконец с облегчением Андрей Мяндла, руководитель AО "GoBus", начавшего обслуживать линии йыхвиского и нарвского регионов.