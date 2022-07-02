Подготовку совершенно новых автобусов, которые вчера начали курсировать по уездным линиям, закончили в самый последний момент.
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Новые автобусы привнесли современность в общественный транспорт Ида-Вирумаа
Новые автобусы привнесли современность в общественный транспорт Ида-Вирумаа
Охватившие весь мир проблемы с поставками до последнего момента держали в напряжении людей, связанных с уездными линиям Ида-Вирумаа: прибудут ли автобусы вовремя на место, успеют ли установить систему продажи билетов.