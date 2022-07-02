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Новые автобусы привнесли современность в общественный транспорт Ида-Вирумаа

Кюлли Крийс
, журналист
Новые автобусы привнесли современность в общественный транспорт Ида-Вирумаа
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Утром в пятницу директор центра общественного транспорта руководитель Ида-Вирумааского центра общественного транспорта Хейки Лутс (слева) и руководитель "GoBus" Андрей Мяндла смогли поздравить друг друга: новые автобусы курсировали и все работало без сбоев.
Утром в пятницу директор центра общественного транспорта руководитель Ида-Вирумааского центра общественного транспорта Хейки Лутс (слева) и руководитель "GoBus" Андрей Мяндла смогли поздравить друг друга: новые автобусы курсировали и все работало без сбоев. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Подготовку совершенно новых автобусов, которые вчера начали курсировать по уездным линиям, закончили в самый последний момент.

Охватившие весь мир проблемы с поставками до последнего момента держали в напряжении людей, связанных с уездными линиям Ида-Вирумаа: прибудут ли автобусы вовремя на место, успеют ли установить систему продажи билетов.

- Эти автобусы тоже запаздывали, но опоздали незначительно, так что мы успели их вовремя вывести на линию, - вздохнул вчера наконец с облегчением Андрей Мяндла, руководитель AО "GoBus", начавшего обслуживать линии йыхвиского и нарвского регионов.

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