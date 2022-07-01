С 20 по 29 июня в Йыхви прошел опрос среди жителей, поддерживают ли они переименование Йыхвиской волости в город. Всего в опросе приняли участие 288 человек, то есть 3,059% жителей Йыхвиской волости, имеющих право голоса, сообщает rus.err.ee.
В народном опросе о возращении Йыхви статуса города участвовали 3% имеющих право голоса жителей
Большинство принявших участие в народном опросе поддерживают изменение типа административной единицы, сообщается на официальной странице Йыхви в социальных сетях.
Всего за город проголосовали 238 человек, то есть 82,64% участвовавших в голосовании, а 50 человек, то есть 17,36% респондентов, пожелали сохранить статус волости.
Опрос проходил в пунктах для голосования в здании волостного управления, Таммикуском народном доме и на музыкальной площадке, а также в электронном виде через среду Volis.
По данным регистра народонаселения, в Йыхвиской волости по состоянию на 29 июня 2022 года насчитывалось 9418 жителей, которые имели право голоса.
"Теперь соответствующий проект об утверждении этих результатов будет внесен в повестку дня августовской сессии Йыхвиского волостного собрания", - сообщил председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа.
Йыхвиская коалиция считает, что преобразование волости в город - нужный шаг для улучшения репутации Йыхви.
Город Йыхви, получивших независимость от Кохтла-Ярве в начале 90-х, стал волостью в 2005 году, когда объединился с соседней Йыхвиской волостью. Тогда закон не допускал нахождения в составе города редконаселенных территорий, то есть деревень.
Предыдущая кампания по переименованию волости в город прошла в конце 2018-го - начале 2019-го по инициативе тогдашнего старейшины Мартина Репинского. Однако в опросе приняли участие 13,8% населения, а тогда, чтобы его результаты имели значение, нужно было как минимум 20%.