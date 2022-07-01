В народном опросе о возращении Йыхви статуса города участвовали 3% имеющих право голоса жителей

Большинство принявших участие в народном опросе поддерживают изменение типа административной единицы, сообщается на официальной странице Йыхви в социальных сетях.

Всего за город проголосовали 238 человек, то есть 82,64% участвовавших в голосовании, а 50 человек, то есть 17,36% респондентов, пожелали сохранить статус волости.

Опрос проходил в пунктах для голосования в здании волостного управления, Таммикуском народном доме и на музыкальной площадке, а также в электронном виде через среду Volis.

По данным регистра народонаселения, в Йыхвиской волости по состоянию на 29 июня 2022 года насчитывалось 9418 жителей, которые имели право голоса.

"Теперь соответствующий проект об утверждении этих результатов будет внесен в повестку дня августовской сессии Йыхвиского волостного собрания", - сообщил председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа.

Йыхвиская коалиция считает, что преобразование волости в город - нужный шаг для улучшения репутации Йыхви.

Город Йыхви, получивших независимость от Кохтла-Ярве в начале 90-х, стал волостью в 2005 году, когда объединился с соседней Йыхвиской волостью. Тогда закон не допускал нахождения в составе города редконаселенных территорий, то есть деревень.