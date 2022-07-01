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В народном опросе о возращении Йыхви статуса города участвовали 3% имеющих право голоса жителей

Северное побережье
В народном опросе о возращении Йыхви статуса города участвовали 3% имеющих право голоса жителей
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Jõhvi on viimased 17 aastat tegutsenud vallana, kuid praegune võimuliit loodab omavalitsuse mainet parandada, kui Jõhvi omavalitsus jälle linnaks nimetatakse.
Jõhvi on viimased 17 aastat tegutsenud vallana, kuid praegune võimuliit loodab omavalitsuse mainet parandada, kui Jõhvi omavalitsus jälle linnaks nimetatakse. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

С 20 по 29 июня в Йыхви прошел опрос среди жителей, поддерживают ли они переименование Йыхвиской волости в город. Всего в опросе приняли участие 288 человек, то есть 3,059% жителей Йыхвиской волости, имеющих право голоса, сообщает rus.err.ee.

Большинство принявших участие в народном опросе поддерживают изменение типа административной единицы, сообщается на официальной странице Йыхви в социальных сетях.

Всего за город проголосовали 238 человек, то есть 82,64% участвовавших в голосовании, а 50 человек, то есть 17,36% респондентов, пожелали сохранить статус волости.

Опрос проходил в пунктах для голосования в здании волостного управления, Таммикуском народном доме и на музыкальной площадке, а также в электронном виде через среду Volis.

По данным регистра народонаселения, в Йыхвиской волости по состоянию на 29 июня 2022 года насчитывалось 9418 жителей, которые имели право голоса.

"Теперь соответствующий проект об утверждении этих результатов будет внесен в повестку дня августовской сессии Йыхвиского волостного собрания", - сообщил председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа.

Йыхвиская коалиция считает, что преобразование волости в город - нужный шаг для улучшения репутации Йыхви.

Город Йыхви, получивших независимость от Кохтла-Ярве в начале 90-х, стал волостью в 2005 году, когда объединился с соседней Йыхвиской волостью. Тогда закон не допускал нахождения в составе города редконаселенных территорий, то есть деревень.

Предыдущая кампания по переименованию волости в город прошла в конце 2018-го - начале 2019-го по инициативе тогдашнего старейшины Мартина Репинского. Однако в опросе приняли участие 13,8% населения, а тогда, чтобы его результаты имели значение, нужно было как минимум 20%.

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