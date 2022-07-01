Электричество в Эстонии в субботу резко подешевеет

По сравнению с пятницей, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 202,25 евро, тариф снизится более чем в два раза.

Максимальные цены будут с 1 до 4 часов утра, когда электричество будет стоить 237-285 евро.

Минимальный тариф будет с 7 до 8 часов утра, когда цена составит менее 4 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве среднесуточный биржевой тариф в субботу составит около 244 евро, значительно снизившись по сравнению с пятницей, но почти в 2,5 раза превысив цены в эстонской зоне Nord Pool. В Финляндии среднесуточная цена на электричество снизится до 56,16 евро.