Эркки Баховски: Особенности российского ретрофашизма

Однако и в ведении войны нацисты были первопроходцами. В 1935 году осуществлявший военное руководство Германией в Первой мировой войне генерал Эрих Людендорф выпустил книгу "Der Totale Krieg" ("Тотальная война"), в которой утверждал, что все государство, весь народ должны прилагать усилия во имя победы. Если Людендорф предложил для второй войны идеологию, то о технологии и ее применении позаботились другие. Германские блицы против Польши и Франции в 1939 и 1940 годах, соответственно, были навеяны именно той идеей, что смотреть в прошлое нельзя и подготовка к предыдущим войнам победы не принесет.

Однако подобно советской власти фашисты тоже хотели создать нового человека. Если формируемый советский человек должен был очиститься от грязи буржуазных классов и усвоить новое, пролетарское классовое сознание, то фашизм надеялся создать истинных арийцев путем искоренения евреев и воспитания молодежи.

Хороший обзор жизни в нацистской Германии дает финский писатель и журналист Олави Пааволайнен в книге "Гость Третьего рейха". Описывая, хоть и с иронией, лагеря гитлерюгенда, он отмечал, что в Германии часто слышал фразу "главная задача национал-социализма - это воспитывать".

Озаглавив соответствующую главу "Новая Спарта", Пааволайнен пишет, что такие традиционные места воспитания, как дом и школа, надо разрушить (вспомните советский миф о Павлике Морозове, донесшем на своего отца). Истинный ариец должен расти во благо будущей отчизны.