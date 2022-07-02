ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ В 2021 году увеличилось и потребление алкоголя, и связанный с этим ущерб

Согласно исследованию, проведенному Эстонским институтом конъюнктуры (EKI) по заказу Министерства социальных дел, на фоне общего роста заработной платы алкоголь стал более доступным.

В 2021 году взрослый (15+) житель Эстонии в среднем употребил 11,1 литра абсолютного алкоголя (+0,3 л). Наибольшую долю (почти 60%) составляли легкие алкогольные напитки, в том числе 4,1 л пива, виноградного вина 2 л и 0,5 л других легких спиртных напитков. В потребленном объеме на крепкий алкоголь пришлось 4,5 л на взрослого человека (в т.ч. 2,4 л водки).

Рост потребления произошел в основном за счет увеличения потребления таких напитков, как виски, джин и ликер, а также в некоторой степени пива, вина и других легких алкогольных напитков. Потребление водки не увеличилось.

- Поскольку акцизы были стабильными, на фоне общего роста заработной платы алкоголь стал доступнее. Росту потребления также могло способствовать и то, что во время пандемии заведения общепита были закрыты, поэтому более дешевый алкоголь покупался для домашнего потребления, - сказала директор Эстонского института конъюнктуры Марье Йозинг.

В 2021 году доходы выросли в среднем на 6,9%, а цена на алкоголь всего на 0,5%. По подсчетам EKI, в 2021 году на среднюю нетто-зарплату в Эстонии можно было купить на 20 л пива или 5 л водки больше, чем годом ранее, и на 56 л пива и 16 л водки больше, чем двумя годами ранее.

По предварительным данным Института развития здоровья, в 2021 году от заболеваний, непосредственно вызванных злоупотреблением алкоголем, умерло 695 человек, что на 76 человек больше, чем в предыдущем году. Самая высокая смертность, обусловленная алкоголем, отмечается среди людей в возрасте 45-64 лет.