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ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ В 2021 году увеличилось и потребление алкоголя, и связанный с этим ущерб

Sotsiaalministeerium.ee
В 2021 году увеличилось и потребление алкоголя, и связанный с этим ущерб
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Растет потребление алкогольной продукции: множество выпитых бутылок находится в мусорных урнах.
Растет потребление алкогольной продукции: множество выпитых бутылок находится в мусорных урнах. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Жители Эстонии в 2021 году употребили в среднем 11,1 л абсолютного алкоголя в пересчете на одного взрослого человека, что на 2,3 процента больше, чем годом ранее.

Согласно исследованию, проведенному Эстонским институтом конъюнктуры (EKI) по заказу Министерства социальных дел, на фоне общего роста заработной платы алкоголь стал более доступным.

В 2021 году взрослый (15+) житель Эстонии в среднем употребил 11,1 литра абсолютного алкоголя (+0,3 л). Наибольшую долю (почти 60%) составляли легкие алкогольные напитки, в том числе 4,1 л пива, виноградного вина 2 л и 0,5 л других легких спиртных напитков. В потребленном объеме на крепкий алкоголь пришлось 4,5 л на взрослого человека (в т.ч. 2,4 л водки).

Рост потребления произошел в основном за счет увеличения потребления таких напитков, как виски, джин и ликер, а также в некоторой степени пива, вина и других легких алкогольных напитков. Потребление водки не увеличилось.

- Поскольку акцизы были стабильными, на фоне общего роста заработной платы алкоголь стал доступнее. Росту потребления также могло способствовать и то, что во время пандемии заведения общепита были закрыты, поэтому более дешевый алкоголь покупался для домашнего потребления, - сказала директор Эстонского института конъюнктуры Марье Йозинг.

В 2021 году доходы выросли в среднем на 6,9%, а цена на алкоголь всего на 0,5%. По подсчетам EKI, в 2021 году на среднюю нетто-зарплату в Эстонии можно было купить на 20 л пива или 5 л водки больше, чем годом ранее, и на 56 л пива и 16 л водки больше, чем двумя годами ранее.

По предварительным данным Института развития здоровья, в 2021 году от заболеваний, непосредственно вызванных злоупотреблением алкоголем, умерло 695 человек, что на 76 человек больше, чем в предыдущем году. Самая высокая смертность, обусловленная алкоголем, отмечается среди людей в возрасте 45-64 лет.

- За увеличением числа смертей, связанных с алкоголем, а предположительно, и других видов ущерба, нанесенного здоровью, стоит относительно низкая цена на алкоголь. Этому способствовал экономический подъем и снижение акцизного налога в 2019 году, что было сделано для сдерживания приграничной торговли. Благодаря этому алкоголь стал еще дешевле и доступнее для жителей Эстонии. Падение цен по всей Эстонии привело к росту как потребления, так и смертности, связанной с алкоголем, - прокомментировала Анника Веймер, директор Института развития здоровья.

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