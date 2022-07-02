Инсульт - болезнь тяжелая, многие пациенты, перенесшие его, остаются инвалидами. Эта болезнь, как правило, приходит неожиданно и тяжело ударяет по любой семье. Однако не стоит воспринимать инсульт как приговор. Сегодня уже большинство пациентов при благоприятном стечении обстоятельств возвращаются к нормальной жизни. И таких примеров много.
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ ПАЦИЕНТА ⟩ Жизнь стала другой, но она точно не остановилась
Предлагаем вам историю болезни Сергея О. Он перенес уже два инсульта, но тем не менее остается в строю и продолжает активно заниматься своей реабилитацией.
- Сергей, вспомните, пожалуйста, когда и при каких обстоятельствах у вас случился первый инсульт?
- Все произошло достаточно неожиданно. Утром я проснулся, как всегда, пожелал жене доброго утра, но в ответ услышал: "У тебя странная речь!". И действительно, я почувствовал, что слова мои не выговариваются, как того хотелось.
Жена сказала, что она где-то читала или слышала о том, что невнятная речь - это первый признак инсульта. Я попытался жену и себя успокоить тем, что ничего страшного не произошло - просто еще не пробудился ото сна.
Однако жена не стала больше меня слушать и быстро вызвала скорую помощь. Прибывшие медики скорой осмотрели меня и приняли решение отвезти в больницу.
ИНСУЛЬТ
- это острое нарушение мозгового кровообращения, которое вызывает повреждение и гибель ткани головного мозга. Еще эту болезнь называют сосудистой катастрофой, которая возникает в результате нарушения анатомического строения сосудов или вследствие других сосудистых заболеваний. Именно инсульты составляют до 40% случаев смертей от всей сердечно-сосудистой патологии.
- Какое лечение вы получили сразу после прибытия в лечебное учреждение?
- Сделали все необходимые анализы, в том числе проверили на коронавирус. Провели томографию, ввели какое-то лекарство и затем положили в палату.
- Остались ли вы довольны полученным на начальном этапе лечением?
- Все было сделано достаточно оперативно. После инсульта у меня возникло нарушение речи, плохо видел один глаз, была нарушена работа правой руки и ноги. Слабость правой части тела остается, пока с утра не сделаю зарядку, массаж лица.
- Сколько времени у вас уходит на зарядку и массаж лица?
- Около часа.
- Как у вас проходил процесс реабилитации, какие процедуры были назначены вам?
- Два раза в неделю посещал логопеда, ходил на массаж. Помимо этого, по рекомендации врача-логопеда, самостоятельно развивал свою разговорную речь.
Также ходил на физиотерапию, где делал упражнения с нагрузкой на руки, ноги. Много гулял, в том числе у моря, когда проходил реабилитацию в Хаапсалуском неврологическом центре.
- Сколько можете пройти на улице не останавливаясь?
- Не знаю, может, один-два километра, потом отдыхаю и снова иду. Стараюсь делать легкие прогулки.
- Вернемся к началу вашей болезни. От кого первого вы узнали о том, что у вас инсульт?
- От моего лечащего врача Катрин Пыльд (старший врач неврологии ИВЦБ. - Прим. автора). Она очень доходчиво объяснила мне, какие проблемы возникают во время болезни и какие лекарства и процедуры необходимо принимать, чтобы быстрее пройти реабилитацию.
- Информации от врача вам было достаточно или вы сами тоже ее где-то находили?
- В интернете смотрел видео, слушал мнения других людей, перенесших инсульт. Теперь сам занимаюсь по этим видеоурокам.
- У вас были индивидуальные занятия в Хаапсалуском неврологическом центре. Насколько трудно они вам давались в первые дни реабилитации?
- Индивидуальные занятия проводил со мной физиотерапевт. Занимался на тренажерах, которые направлены на развитие разных мышц - рук, ног... Больше внимания уделялось той части тела, которая пострадала после инсульта.
Ну и я бы не сказал, что это было очень трудно. Когда ты видишь результат таких занятий, то с удовольствием идешь делать их на следующий день. И если выполнять все предписания врача, то результат приходит быстро. А это, в свою очередь, влияет на твое физическое и психологическое состояние.
- Удалось ли вам вернуть прежнее здоровье после курса реабилитации?
- Понимаю, что теперь здоровье прежним не будет. Но тем не менее реабилитация вернула меня к более-менее активной жизни.
Изначально у меня, как я уже говорил, плохо работали правая рука и нога, был парез правой щеки и плохо видел глаз. Сегодня мое состояние значительно лучше. Я могу нормально ходить, владеть своей правой рукой, в том числе печатать на клавиатуре. Могу сам одеваться, правда, иногда тяжело нагнуться и завязать шнурки, тогда на подмогу приходит жена.
- Как вы сами думаете, что стало причиной вашего инсульта?
- Думаю, что одной из причин стало то, что я перестал принимать таблетки для разжижения крови. Сначала принимал аспирин, но от него болел желудок. Попросил семейного врача заменить таблетки, но она отправила меня на консультацию к кардиологу, к которому на тот момент было сложно попасть. Так у меня и случился перерыв в приеме лекарств.
Второй возможной причиной могу назвать стресс - его, к сожалению, не избежать в нашей повседневной жизни. Ну и не секрет, что стрессовые ситуации больше всего влияют на пожилых людей.
- Инсульт у вас случился в 2019 году. А сколько времени в целом потребовалось на реабилитацию?
- Почти год. Но процесс реабилитации продолжается. У меня ведь в 2021 году случился повторный инсульт. Моим лечением занимался уже доктор Зяблов. После чего меня на неделю отправили на реабилитационную программу в Кохтла-Ярве.
Мы живем с женой. Могу сказать, что постоянного ухода за мной нет, хотя ее помощь чувствую: она следит за моим приемом лекарств, мы вместе гуляем и стараемся меньше нервничать. Жизнь стала другой, но она точно не остановилась.
- Какая-то трудовая деятельность у вас сохранилась?
- Я работал в различных социальных программах для детей и инвалидов. Продолжаю этим заниматься, но с меньшей нагрузкой.
Беседовала Юлия КОЗЛОВА, медсестра по проекту инсульта Ида-Вируской центральной больницы