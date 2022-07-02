ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ ПАЦИЕНТА ⟩ Жизнь стала другой, но она точно не остановилась

- У вас были индивидуальные занятия в Хаапсалуском неврологическом центре. Насколько трудно они вам давались в первые дни реабилитации?

- Индивидуальные занятия проводил со мной физиотерапевт. Занимался на тренажерах, которые направлены на развитие разных мышц - рук, ног... Больше внимания уделялось той части тела, которая пострадала после инсульта.

Ну и я бы не сказал, что это было очень трудно. Когда ты видишь результат таких занятий, то с удовольствием идешь делать их на следующий день. И если выполнять все предписания врача, то результат приходит быстро. А это, в свою очередь, влияет на твое физическое и психологическое состояние.

- Удалось ли вам вернуть прежнее здоровье после курса реабилитации?

- Понимаю, что теперь здоровье прежним не будет. Но тем не менее реабилитация вернула меня к более-менее активной жизни.

Изначально у меня, как я уже говорил, плохо работали правая рука и нога, был парез правой щеки и плохо видел глаз. Сегодня мое состояние значительно лучше. Я могу нормально ходить, владеть своей правой рукой, в том числе печатать на клавиатуре. Могу сам одеваться, правда, иногда тяжело нагнуться и завязать шнурки, тогда на подмогу приходит жена.

- Как вы сами думаете, что стало причиной вашего инсульта?