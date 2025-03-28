Айнар Варинурм: "Музей не имеет особой ценности, если предметы нагромождены беспорядочно"

Кохтла-Ярвеский Музей сланца долгое время называли единственным в мире, теперь он потерял этот статус, тем не менее остается уникальным в Эстонии. Пережив три переезда, обрел постоянное место на Тууслари, 22. За несколько лет здесь созданы все условия для хранения экспонатов и экспозиции. К сожалению, гостей приходит не так много, как хотелось бы тем, кто по крупицам бережно собирает и хранит историю развития сланцевой и химической промышленности, а также города Кохтла-Ярве. Почему? Об этом и многом другом был наш разговор с директором музея Айнаром Варинурмом, который без малого два десятилетия старается сделать все, чтобы все переступившие порог могли узнать что-то интересное.

- Долгое время я так и говорил, но оказалось, что нет. Музей, посвященный сланцевой промышленности, есть в Шотландии, он открылся еще раньше нашего. Прошлой весной у нас был посол Великобритании, рассказал. В Австрии тоже есть местечковый музей, посвященный добыче сланца, существующий благодаря добровольцам - экспозиция расположена в общинном деревенском доме.

В галерее "Белый зал" проходят не только выставки, но и много других мероприятий. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Любопытный факт

Мало кто знает, что галерея "Белый зал" в документах именуется как "Дом для иностранных специалистов". Айнар Варинурм рассказал, как так получилось.

- В начале 80-х годов прошлого века, когда в Кохтла-Ярве расширялся завод минеральных удобрений, тогда входивший в состав производственного объединения "Сланцехим" имени Ленина (сейчас концерн "Viru Keemia Grupp"), к строительству новых мощностей были привлечены иностранные рабочие. Руководство предприятия обратилось к городским властям с просьбой построить жилой дом для иностранных специалистов. Отцы города дали такое разрешение, но при условии: если городу построят за счет предприятия еще и выставочный зал. Так он и появился. После реконструкции, проведенной уже во время новой, независимой Эстонии, он стал современной художественной галереей.