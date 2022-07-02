Лечение зубов у детей

Детская ортодонтия

Больничная касса финансирует и ортодонтические услуги для детей (например, брекеты), но только в определенных случаях. Финансирование проводится при следующих диагнозах:

Прогнатный прикус с сагитальной расщелиной 9 мм и больше; Нижняя челюсть находится в выдвинутом положении относительно верхней (прогенный прикус); Контакт первых зубов отсутствует, и соприкасаются лишь задние моляры (открытый прикус, когда в контакте только моляры); Если вовремя не прорезался передний резец или глазной зуб; Если не сформировался резец, глазной зуб или больше одного постоянного зуба на одной из сторон верхней либо нижней челюсти; Расщепление губы или неба или другие врожденные аномалии челюстно-лицевой системы; Аномалии прикуса средней либо высокой тяжести при наличии синдрома обструктивного апноэ (обструктивное нарушение дыхания во сне), при котором удаление аденоидов и небных миндалин, а также CPAP-терапия (от англ. CPAP - Continuous Positive Airway Pressure, постоянное положительное давление воздуха) оказались неэффективными; Глубокий травматический прикус, при котором нижние резцы находятся в прямом контакте со слизистой неба; Перекрестный прикус боковых зубов у трех и более пар зубов на одной из сторон челюсти, при котором существенно нарушается симметрия лица, а также рост и развитие челюстей.

В других случаях Больничная касса не платит за услуги ортодонтии. Необходимо помнить, что и в вышеназванных случаях для лечения у оказывающего услугу медицинского учреждения должен быть договор с Больничной кассой по части ортодонтии, только в таком случае счета будут оплачены Больничной кассой. То же самое действует и в отношении услуг: если они внесены в перечень медицинских услуг Больничной кассы Эстонии (Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu), то Больничная касса оплачивает их.