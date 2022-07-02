Здоровье зубов нужно беречь с молодых лет. Еще до прорезывания первого зуба у грудничка нужно обязательно регулярно прочищать ротовую полость.
Лечение зубов у детей
Первый визит к зубному врачу лучше всего провести после прорезывания первого зуба, или в возрасте около одного года. Первые рекомендации о здоровье ротовой полости можно получить у акушерки или у семейной медсестры во время первого года жизни ребенка.
Исследования показали, что если к концу подросткового периода зубы крепкие и здоровые, то зубное лечение может не понадобиться еще несколько десятков лет. Таким образом, при соблюдении правильных привычек гигиены и при помощи профилактических контрольных осмотров можно избежать ситуаций, когда во взрослом состоянии зубное лечение требует все больших расходов.
Больничная касса оплачивает стоматологическое лечение для всех детей и подростков до 19 лет. После достижения 19-летнего возраста бесплатное лечение зубов проводится только в том случае, если потребность в лечении зубов была обнаружена во время визита перед достижением 19-летнего возраста. Бесплатное лечение можно получить у того же поставщика стоматологических услуг, у которого и была выявлена необходимость данного лечения.
У родителя есть право выбирать зубного врача. Обязательно проконтролируйте перед визитом, есть ли у данного зубного врача договор с Больничной кассой. Если договора нет, то родитель ребенка должен сам полностью оплатить услугу, и данные расходы Больничная касса не компенсирует. Больничная касса оплачивает только те медицинские услуги, которые включены в список льготных медицинских услуг Больничной кассы Эстонии.
Семейные и школьные медсестры обязаны напоминать и направлять детей на профилактические визиты к зубному врачу - эта деятельность регулируется руководством по работе семейных врачей, а также в постановлении, регулирующем работу школьной медсестры. Если медицинскую услугу оказывают без присутствия родителя - например, со стороны школы проводится общая проверка, - то в таком случае у ребенка с собой должно быть подписанное согласие родителя.
Детская ортодонтия
Больничная касса финансирует и ортодонтические услуги для детей (например, брекеты), но только в определенных случаях. Финансирование проводится при следующих диагнозах:
- Прогнатный прикус с сагитальной расщелиной 9 мм и больше;
- Нижняя челюсть находится в выдвинутом положении относительно верхней (прогенный прикус);
- Контакт первых зубов отсутствует, и соприкасаются лишь задние моляры (открытый прикус, когда в контакте только моляры);
- Если вовремя не прорезался передний резец или глазной зуб;
- Если не сформировался резец, глазной зуб или больше одного постоянного зуба на одной из сторон верхней либо нижней челюсти;
- Расщепление губы или неба или другие врожденные аномалии челюстно-лицевой системы;
- Аномалии прикуса средней либо высокой тяжести при наличии синдрома обструктивного апноэ (обструктивное нарушение дыхания во сне), при котором удаление аденоидов и небных миндалин, а также CPAP-терапия (от англ. CPAP - Continuous Positive Airway Pressure, постоянное положительное давление воздуха) оказались неэффективными;
- Глубокий травматический прикус, при котором нижние резцы находятся в прямом контакте со слизистой неба;
- Перекрестный прикус боковых зубов у трех и более пар зубов на одной из сторон челюсти, при котором существенно нарушается симметрия лица, а также рост и развитие челюстей.
В других случаях Больничная касса не платит за услуги ортодонтии. Необходимо помнить, что и в вышеназванных случаях для лечения у оказывающего услугу медицинского учреждения должен быть договор с Больничной кассой по части ортодонтии, только в таком случае счета будут оплачены Больничной кассой. То же самое действует и в отношении услуг: если они внесены в перечень медицинских услуг Больничной кассы Эстонии (Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu), то Больничная касса оплачивает их.