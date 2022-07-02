ПАРЛАМЕНТ ⟩ Уменьшит ли снижение акциза цену топлива на заправках?

У нас очень трудные времена, и легче они не станут. Снижение акциза может дать эффект именно продавцам топлива, но не принести пользы людям, а также забрать из бюджета очень много денег, а этой помощи не принести. Поэтому фокус надо навести на то, чтобы действительно помогать тем людям, на которых вы указываете, кому действительно тяжело.

Как смягчить инфляционное давление?

По инициативе специальной комиссии Рийгикогу по контролю государственного бюджета на пленарном заседании в качестве вопроса государственной важности прошло обсуждение "Инфляционный кризис в Эстонии".

Председатель специальной комиссии Рийгикогу по контролю государственного бюджета Урмас Рейнсалу отметил, что для экономической среды Эстонии, для благополучия населения Эстонии нет более серьезной проблемы на данный момент, чем международное глобальное инфляционное давление, которое в Эстонии особенно усугубилось.

По словам Рейнсалу, не стоит ожидать падения цен. Уровень цен еще не достиг своего потолка, так как давление на цены сырья еще не передалось на конечные цены всех товаров.

Райво Варе. Фото: Konstantin Sednev

Эксперт по экономике Райво Варе признал, что основные причины инфляции находятся за пределами Эстонии и на них не могут повлиять ни наши органы власти, ни местные участники экономики. Однако он назвал четыре варианта, как смягчить тяжелые последствия инфляции.