Если часть членов Рийгикогу хотели бы снизить топливные акцизы, чтобы затормозить инфляцию, то премьер-министр Кая Каллас находит, что из-за такого шага госбюджет потерял бы доход, а продавцы топлива значительно цены все равно бы не снизили; это стало ясно на состоявшемся 15 июня парламентском инфочасе.
ПАРЛАМЕНТ ⟩ Уменьшит ли снижение акциза цену топлива на заправках?
АЙВАР КОКК, член Рийгикогу ("Isamaa"):
- Инфляция в Эстонии сейчас на таком уровне, какого не было с самого начала 1990-х. Департамент статистики Эстонии публикует гармонизированный индекс потребительских цен - согласно ему, цены выросли с мая прошлого года до мая этого года на 20%. Высокая инфляция довела до кризиса стоимость жизни, когда для большинства семей рост цен опережает рост доходов и реальная стоимость сбережений уменьшается с каждым месяцем.
Хотя причины повышения цен глобальные, мы должны все же знать, что с 1 июня мы является пятым государством в Евросоюзе по ставке акциза на моторный бензин. В то время как страны с куда более высоким, чем у нас, уровнем жизни, например Бельгия, Франция, Германия и Италия, для смягчения ценового шока для своих потребителей снизили установленные на топливо налоги и смягчили регуляции.
Вы утверждаете, будто снижение акциза не дошло бы до потребителей. В действительности нет никаких оснований для такого заявления. Также в Эстонии исторически имеет место хороший казус, опровергающий это утверждение. Когда весной 2020 года правительство "Isamaa", EKRE и Центристской партии снизили акциз на дизельное топливо, то это падение цены сразу же достигло потребителей и ценовое равновесие оставалось неизменным целых четыре месяца. Напомню, что в то же время на мировом рынке цена дизельного топлива выросла на 10 центов.
Налоговая политика должна ведь служить не только пополнению госбюджета, но и исключению неблагоприятных процессов. В развитом обществе нельзя акцептировать такие вещи, чтобы мало зарабатывающий селянин оплачивал из своего кармана не принятые государством решения. Перед государством стоит очевидная дилемма. Годами проводившаяся нелогичная транспортная и налоговая политика довела госбюджет до такого состояния. Мой вопрос: поддерживаете ли вы предложение партии "Isamaa" и финансовой комиссии о поправке по проекту снижения акциза на бензин и дизельное топливо, что позволило бы заправлять бак неэтилированным бензином на 15 евро дешевле?
КАЯ КАЛЛАС, премьер-министр (Партия реформ):
- Инфляция - это действительно большая проблема. Цены очень выросли, и этот рост цены очень сильно связан именно с повышением цен на энергию. Цены как на газ и топливо, так, к сожалению, и на электроэнергию ставят все новые рекорды. Поскольку цены на энергию образуют очень большую долю в портфеле всех расходов, то это неизбежно увеличивает цены и во всех других областях.
У такой большой инфляции в Эстонии много разных причин. Одна из них заключается в том, что мы, по сути, очень хорошо восстановились после пандемии и наш экономический рост был больше, чем у соседей. Если в Латвии, Литве и Швеции экономический рост составил 4,8%, а в Финляндии даже 3,3%, то в Эстонии он был 8,3%. И, исходя из этого, возник, конечно, также дефицит товаров.
Теперь что касается топлива и акцизов. Во-первых, в Эстонии доля налогов в цене энергии была довольно низкой. Это одна сторона. Другая в том, что со снижением всех этих акцизов и НСО дела обстоят так, что показателей этих очень много, и очень трудно гарантировать, что их снижение ощутит потребитель. Обычно они увеличивают прибыль продавцов, но не обязательно доходят до потребителей.
"Снижение акциза может дать эффект продавцам топлива, но не принести пользы людям, а также забрать из бюджета очень много денег, а помощи при этом не принести".Кая Каллас, премьер-министр (Партия реформ)
Теперь о показателях, которые вы приводите относительно государств, где акцизы были снижены до минимума или даже еще ниже. Например, в Польше акциз установили ниже минимального европейского уровня. Этот уровень продержался две недели, а затем подскочил на 20% выше, чем был до снижения акциза. В Германии точно так же: вы можете прочитать в СМИ о большом недовольстве в Германии. На это снижение акциза уходят, по сути, миллиарды, а цены поднимаются до того уровня, какой и был до снижения акциза, и это вызывает очень большое недовольство у людей.
Так что в любом случае хочу сказать, что мы должны помочь своим людям справиться в это трудное время. К сожалению, времена не станут у нас легче, если посмотреть на предстоящую зиму, и мы должны сосредоточиться на том, чтобы люди справились.
АЙВАР КОКК:
- Я ответа, конечно, к сожалению, не получил, и вы, наверное, мое выступление не слушали. В Эстонии такой опыт был проведен два года назад, во время предыдущей коалиции, и тогда повышения цены не произошло. И вы не смотрите, какая на рынке цена на нефть.
Понятно, что ситуация сложная. Ослабление курса евро по отношению к доллару означает, что нынешняя цена сырой нефти для европейцев на четверть выше, чем была в период пика цены на нефть в 2008 году. В случае моторного бензина ценовой пик более чем в два раза выше, чем был в 2008 году. Снижение ценового давления невозможно прогнозировать, по крайней мере на ближайшее время, и ключи к облегчению жизни потребителей топлива полностью в руках правительства.
"Сейчас можно было бы сэкономить на баке бензина более 20 евро, если мы откажемся от обязательства по акцизу и биодобавке".Айвар Кокк, член Рийгикогу ("Isamaa")
Кроме того, правительство Латвии решило во вторник отменить с 1 июля и до конца 2023 года требование о том, что бензин и дизельное топливо должны содержать определенное количество биодобавок. Касающиеся бензина и дизельного топлива изменения были, по оценке Латвии, необходимы, чтобы уменьшить розничные цены на топливо и тем самым снизить инфляцию.
Теперь я снова спрошу: какова в настоящий момент ваша - как премьер-министра - точка зрения? Сейчас было бы возможно сэкономить на баке бензина более 20 евро, если бы мы отказались от обязательств по акцизу и биодобавке. Неужели это те деньги, которые надо отбирать сегодня у селян? Или все же государство поймет, что в виде НСО поступит значительно больше, если акциз будет снижен до минимально разрешенного в ЕС уровня?
КАЯ КАЛЛАС:
- Во-первых, тот опыт двухлетней давности, на который вы ссылаетесь, не сработает, ведь речь шла о стабильной цене топлива в тот момент. Разумеется, тогда он оказал влияние, так как цена не росла постоянно. Ведь сейчас проблема в том, что цена стабильно растет. И, как показала практика других государств, это снижение сразу же проедается. Поэтому этого влияния нет. Относительно этого проводились также разные исследования во всем мире.
В то же время вы хотите повысить семейные пособия в общем на 300 миллионов евро, то есть увеличить ежегодные расходы и в то же время уменьшить доходы государства. Откуда же возьмутся эти деньги? Откуда придут деньги на покрытие расходов на эти высокие пособия, если мы снизим налоги? Госдоходы могут поступать за счет налогов, а также займов, но в любом случае нельзя займами покрывать постоянные расходы.
Мы видим, что вы подаете это так, будто снижение акциза и НСО автоматически передается людям. Но история этого не подтверждает, особенно в ситуации, когда цены у нас стабильно растут. Взять хотя бы тот самый пример снижения НСО в Латвии, на фрукты и овощи НСО снизили на 16%, а цены уменьшились только на 1-2%. То есть посреднику это, конечно, по душе, ведь он забирает эту разницу.
Теперь о том, на что вы ссылаетесь. Мы действительно должны учиться у других стран и следить за тем, что делают другие. Мы посмотрим, какой эффект принесет отмена требования о биодобавке в Латвии. Но ясно, что этот пример указывает и на то, что все страны борются с высокими ценами на топливо и электроэнергию.
Я абсолютно согласна с тем, что в тех местностях, где автомобиль необходим, где невозможно пользоваться общественным транспортом и где большие расстояния, это окажет очень большое влияние. Поэтому мы должны смотреть, как сможем помочь тем людям, которые сами себе помочь не могут.
У нас очень трудные времена, и легче они не станут. Снижение акциза может дать эффект именно продавцам топлива, но не принести пользы людям, а также забрать из бюджета очень много денег, а этой помощи не принести. Поэтому фокус надо навести на то, чтобы действительно помогать тем людям, на которых вы указываете, кому действительно тяжело.
Как смягчить инфляционное давление?
По инициативе специальной комиссии Рийгикогу по контролю государственного бюджета на пленарном заседании в качестве вопроса государственной важности прошло обсуждение "Инфляционный кризис в Эстонии".
Председатель специальной комиссии Рийгикогу по контролю государственного бюджета Урмас Рейнсалу отметил, что для экономической среды Эстонии, для благополучия населения Эстонии нет более серьезной проблемы на данный момент, чем международное глобальное инфляционное давление, которое в Эстонии особенно усугубилось.
По словам Рейнсалу, не стоит ожидать падения цен. Уровень цен еще не достиг своего потолка, так как давление на цены сырья еще не передалось на конечные цены всех товаров.
Эксперт по экономике Райво Варе признал, что основные причины инфляции находятся за пределами Эстонии и на них не могут повлиять ни наши органы власти, ни местные участники экономики. Однако он назвал четыре варианта, как смягчить тяжелые последствия инфляции.
Во-первых, Варе отметил финансовую поддержку наиболее сильно пострадавшим людям. "Но организовать этот процесс так, чтобы действительно выявить нуждающихся, крайне сложно. Такие меры также неизбежно сопряжены с дополнительным стимулированием инфляции, что, разумеется, также является проблемой. Но есть причина полагать, что с политической точки зрения это, в принципе, осуществимо и также является, в некотором смысле, наиболее популярным вариантом. В то же время нужно признать, что, по существу, и фискально это - довольно неэффективное решение. В любом случае организация этой помощи подразумевает значительное вовлечение местных самоуправлений. В качестве альтернативы можно предложить пособие, распространяющееся на всех жителей посредством поставщиков услуг или прямых выплат. Стоит взвесить, действительно ли необходимо применять данные меры, учитывая фискальные причины, а также во избежание стимулирования инфляции", - решил он.
- Второй вариант - снижение налогов на группы товаров, которые оказывают наибольшее влияние на рост цен. Это, я напомню, энергоносители и продукты питания. В сложившейся ситуации это касается именно этих категорий, так как, например, цены на энергоносители оказывают влияние на цены на электричество, коммунальные платежи, отопление домов и топливо для транспорта.
Третий вид мер, по словам Варе, это распределение нормированных льгот в форме талонов или чеков для наименее обеспеченных семей. "Это применялось во все времена в различных частях мира в качестве универсальной меры поддержки бедных. Мы это, конечно, не поддерживаем, но это возможно организовать при помощи местных самоуправлений и, к сожалению, с этим связан существенный дополнительный объем работы", - сказал Варе.
- И четвертая мера - это временный государственный контроль цен, путем установления предельной цены на наиболее важные группы товаров. Эта мера, вероятно, не очень приемлема с политической точки зрения, так как идет вразрез с экономико-политическими основами, которые использовались у нас по сей день. Но это тоже возможно.