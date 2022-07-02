Срочное предупреждение: по всей Эстонии объявлен оранжевый уровень опасности

По всей стране объявление предупреждение второго (оранжевого) уровня. Это означает, что погода представляет опасность и наблюдаются необычные погодные явления. Нужно соблюдать крайнюю осторожность и постоянно следить за прогнозами погоды, знать о рисках, которые могут оказаться неизбежными, и следовать всем рекомендациям представителей властей.