Служба погоды сообщила, что по всей Эстонии объявлено предупреждение второго уровня, а температура воздуха сегодня может достигать 33 градусов жары. В четырех уездах ожидаются сильные ливни и гроза, пишет rus.postimees.ee.
Срочное предупреждение: по всей Эстонии объявлен оранжевый уровень опасности
Срочное предупреждение: по всей Эстонии объявлен оранжевый уровень опасности
В субботу, 2 июля, температура воздуха повысится выше 30°C. Максимальная температура воздуха достигнет 32..33ºC.
По всей стране объявление предупреждение второго (оранжевого) уровня. Это означает, что погода представляет опасность и наблюдаются необычные погодные явления. Нужно соблюдать крайнюю осторожность и постоянно следить за прогнозами погоды, знать о рисках, которые могут оказаться неизбежными, и следовать всем рекомендациям представителей властей.