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Винтажные автомобили в Ида-Вирумаа

Эрик Калда
Винтажные автомобили в Ида-Вирумаа
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Vanasõidukid Toilas.
Vanasõidukid Toilas. Фото: Erik Kalda

В субботу старые автомобили, прибывшие сюда со всей Эстонии, колесили по Ида-Вирумаа.

 Среди ретроавтомобилей были гламурные американские лимузины прошлого века, скромные советские «Жигули» и «Запорозцы», а также винтажные мотоциклы и автобусы. Утром старинные автомобили покорили Силламяэ, где город свежего морского бриза праздновал свой день рождения. Однако во второй половине дня они прибыли к спа-отелю Тойла, где был устроен пикник. Было много людей, интересующихся старыми машинами и людьми, которые фотографировались с ними на заднем плане.

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