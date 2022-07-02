В субботу старые автомобили, прибывшие сюда со всей Эстонии, колесили по Ида-Вирумаа.
Винтажные автомобили в Ида-Вирумаа
Винтажные автомобили в Ида-Вирумаа
Среди ретроавтомобилей были гламурные американские лимузины прошлого века, скромные советские «Жигули» и «Запорозцы», а также винтажные мотоциклы и автобусы. Утром старинные автомобили покорили Силламяэ, где город свежего морского бриза праздновал свой день рождения. Однако во второй половине дня они прибыли к спа-отелю Тойла, где был устроен пикник. Было много людей, интересующихся старыми машинами и людьми, которые фотографировались с ними на заднем плане.
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