Нарвитянка Елизавета Федорова стала чемпионкой Эстонии на байдарке-одиночке

Дистанцию в 1000 метров на каноэ-одиночке выиграл Йоосеп Карлсон. Он опередил своего конкурента Дениса Тихомирова на 13,6 секунды. Также Карлсон вместе с Таймо Прийнитсем выиграл и заезд каноэ-двоек.

На байдарке-одиночке чемпионом Эстонии стал Арон Фабер, который почти на 5 секунд опередил своего ближайшего соперника. Вместе с украинцем Славой Любчичем Фабер также выиграл заезд двоек на длинную дистанцию 1000 метров. А на дистанции 200 метров чемпионом Эстонии стал Каспар Сула.