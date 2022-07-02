Соревнования в Айду стали подготовкой ведущих эстонских спортсменов к предстоящему в августе чемпионату мира, сообщила в субботу "Актуальная камера".
Нарвитянка Елизавета Федорова стала чемпионкой Эстонии на байдарке-одиночке
Дистанцию в 1000 метров на каноэ-одиночке выиграл Йоосеп Карлсон. Он опередил своего конкурента Дениса Тихомирова на 13,6 секунды. Также Карлсон вместе с Таймо Прийнитсем выиграл и заезд каноэ-двоек.
На байдарке-одиночке чемпионом Эстонии стал Арон Фабер, который почти на 5 секунд опередил своего ближайшего соперника. Вместе с украинцем Славой Любчичем Фабер также выиграл заезд двоек на длинную дистанцию 1000 метров. А на дистанции 200 метров чемпионом Эстонии стал Каспар Сула.
У женщин чемпионкой Эстонии на байдарке-одиночке стала нарвитянка Елизавета Федорова. Неделю назад в Белграде она установила историческое достижение, выиграв бронзовую медаль юниорского чемпионата Европы в возрасте до 23-х лет. Чемпионат Эстонии для нее промежуточная цель, а ближайшая цель - чемпионат мира в Канаде, который пройдет 3-7 августа, а потом квалификация на чемпионат Европы следующего года.