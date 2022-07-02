На Сааремаа прошел слет бывших трактористок советского времени

В субботу некоторые из них традиционно собрались на Сааремаа, чтобы вспомнить былые времена и сфотографироваться со своими любимыми "белорусами" - легендарными сельскохозяйственными машинами, сообщила "Актуальная камера".

Работа в поле за рулем трактора была не из легких, но ранний выход на пенсию - уже в 50 лет - был своего рода компенсацией.