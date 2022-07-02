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На Сааремаа прошел слет бывших трактористок советского времени

Северное побережье
На Сааремаа прошел слет бывших трактористок советского времени
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Элмина Отсман - легендарная трактористка
Элмина Отсман - легендарная трактористка Фото: Digar

Во времена колхозов и совхозов эстонские поля вспахивали сотни женщин-трактористок, вспоминает "Актуальная камера".

В субботу некоторые из них традиционно собрались на Сааремаа, чтобы вспомнить былые времена и сфотографироваться со своими любимыми "белорусами" - легендарными сельскохозяйственными машинами, сообщила "Актуальная камера".

Работа в поле за рулем трактора была не из легких, но ранний выход на пенсию - уже в 50 лет - был своего рода компенсацией.

Впрочем, тяжелый труд оставил свой след. Из сотен специалисток на нынешний сбор приехали только 37. Сами трактористки не скрывают, что эта встреча, вероятно, станет для них уже последней.

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