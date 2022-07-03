Жители Эстонии стали экономить при походе в магазин

Весной розничный товарооборот местами увеличился более чем на 30%. Если не учитывать эффекта повышения цен, то продажи выросли в марте на 18%, в апреле на 12% и только в мае появились признаки уменьшения количества покупок, передает "Актуальная камера".

"Если посмотреть на оборот розничной торговли в мае, то он составил +18% в годовом сравнении. Но по большей части эти цифры отражают рост цен. Если посмотреть на количественный рост в постоянных ценах, то он составил всего 2%, что тоже очень неплохой результат. Но если сравнить с предыдущими месяцами, когда рост в процентах выражался двузначным числом, действительно кажется, что ралли покупок подходит к концу", - прокомментировал экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор.

По словам исполнительного директора Rimi Вайдо Падумяэ, больше всего подорожала свежая рыба, поэтому ее стали меньше продавать. "Та же тенденция наблюдается с фруктами, овощами и промышленными товарами", - отметил Падумяэ.

Директор по закупкам Prisma Тынис Томингас отметил, что многие люди от своих привычных видов продуктов перешли к более дешевым вариантом. Например, вместо свинины и говядины покупают курицу или сосиски.