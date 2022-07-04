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Купаться на городском пляже в Нарве стало небезопасно

Илья Смирнов
Купаться на городском пляже в Нарве стало небезопасно
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Нарвский городской пляж Йоаорг (Липовая ямка).
Нарвский городской пляж Йоаорг (Липовая ямка). Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Власти Нарвы последовали рекомендации Департамента здоровья и ввели режим красного флага на городском пляже Йоаорг (Липовая ямка).

Анализ пробы воды, взятой на пляже Йоаорг 30 июня, подтвердил подозрение на наличие сине-зеленых водорослей. Как сообщили в Нарвской горуправе, перед этим в соцсетях появились жалобы горожан на аллергическую реакцию у детей после купания.

Повторный анализ пляжной воды планируется провести в начале июля.

Предыдущее исследование воды на пляже Йоаорг проведилось 16 июня - и тогда все показатели якобы были в норме.

Полноценный обмен речной воды у пляжа Йоаорг в Нарве нарушен из-за проводимых там с прошлого года строительных работ - строится продолжение Нарвского речного променада и возведена дамба для наведения нового моста.

Похожая история происходила на пляже Йоаорг летом 2019 года, когда там чистили и укрепляли протоку для поступления свежей речной воды, прежде перекрыв и осушив эту протоку. В долго стоячей воде у пляжа сперва заподозрили рост сине-зеленых водорослей, однако исследование выявило в большом количестве личинки паразитических плоских червей, или церкарий. Церкарии распространяют водоплавающие птицы, личинкам хорошо подходит теплая водная среда с температурой +20°C. О той истории можно прочитать в архивной статье "Северного побережья" ЗДЕСЬ.

В водоеме могут быть сине-зеленые водоросли, если:

  • вода приобрела желтовато-зеленый оттенок из-за видимых глазу "хлопьев"
  • вода и берег покрыты густой зеленой массой
  • вода имеет затхлый запах.

Признаки отравления сине-зелеными водорослями:

  • покраснение кожи и глаз
  • плохое самочувствие, диарея
  • жар, насморк и кашель
  • мышечные боли
  • жжение и появление трещин на губах
  • нарушения равновесия
  • симптомы отравления сине-зелеными водорослями схожи с симптомами обычного гриппа. У отравившихся нередко возникает также раздражение кожи и глаз.

Источник:Департамент здоровья

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