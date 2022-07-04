Купаться на городском пляже в Нарве стало небезопасно

Анализ пробы воды, взятой на пляже Йоаорг 30 июня, подтвердил подозрение на наличие сине-зеленых водорослей. Как сообщили в Нарвской горуправе, перед этим в соцсетях появились жалобы горожан на аллергическую реакцию у детей после купания.

Повторный анализ пляжной воды планируется провести в начале июля.

Предыдущее исследование воды на пляже Йоаорг проведилось 16 июня - и тогда все показатели якобы были в норме.

Полноценный обмен речной воды у пляжа Йоаорг в Нарве нарушен из-за проводимых там с прошлого года строительных работ - строится продолжение Нарвского речного променада и возведена дамба для наведения нового моста.

Похожая история происходила на пляже Йоаорг летом 2019 года, когда там чистили и укрепляли протоку для поступления свежей речной воды, прежде перекрыв и осушив эту протоку. В долго стоячей воде у пляжа сперва заподозрили рост сине-зеленых водорослей, однако исследование выявило в большом количестве личинки паразитических плоских червей, или церкарий. Церкарии распространяют водоплавающие птицы, личинкам хорошо подходит теплая водная среда с температурой +20°C. О той истории можно прочитать в архивной статье "Северного побережья" ЗДЕСЬ.