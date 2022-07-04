Анвар Самост: Во славу коалиционных правительств без любви

Премьер-министр и председатель Партии реформ Кая Каллас сама заявила несколько дней назад национальному вещанию, что, судя по переговорным позициям "Отечества", ей кажется, что грядут очень трудные времена и, исходя из этого, партнеру хочется, скорее, быть в оппозиции: "Я чувствую, что желание войти в правительство, возможно, не так сильно, как я надеялась бы". Но тут же добавила: "Но, будем продолжать". И продолжают-таки.

Эксперты по государственному праву провели последние несколько недель, обсуждая, обязывает ли Конституция премьер-министра, который выгнал коалиционного партнера из правительства, подать в отставку или, по крайней мере, сделать это в качестве предварительного условия для формирования новой коалиции. Чуть ранее те же конституционные эксперты обсуждали возможность объявления внеочередных парламентских выборов. У Эстонии хорошая короткая Конституция, которой только что исполнилось 30 лет, но не каждый вопрос там подкреплен прецедентом.

Но что действительно опробовано - это закономерности выборов в Рийгикогу и формирования правительств.

Конституция вместе с Законом о выборах, Законом о политических партиях, населением Эстонии и историческими особенностями в большинстве случаев дает нам в результате Рийгикогу, состоящий из четырех-семи политических партий. Никогда ни одна политическая партия не получала столько мест в Рийгикогу, чтобы править в одиночку. Можно смело утверждать, что так это останется на долгое время.