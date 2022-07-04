Даже журналисты часто задаются вопросом, как политические партии могут объединяться в одном правительстве, если между ними нет ни малейшего духа сотрудничества или взаимного уважения, не говоря уж о любви. Мы сейчас наблюдаем за коалиционными переговорами Партии реформ, "Отечества" и социал-демократов, и действительно можно было бы наивно воскликнуть: почему они все-таки делают это против своей воли!
Анвар Самост: Во славу коалиционных правительств без любви
Премьер-министр и председатель Партии реформ Кая Каллас сама заявила несколько дней назад национальному вещанию, что, судя по переговорным позициям "Отечества", ей кажется, что грядут очень трудные времена и, исходя из этого, партнеру хочется, скорее, быть в оппозиции: "Я чувствую, что желание войти в правительство, возможно, не так сильно, как я надеялась бы". Но тут же добавила: "Но, будем продолжать". И продолжают-таки.
Эксперты по государственному праву провели последние несколько недель, обсуждая, обязывает ли Конституция премьер-министра, который выгнал коалиционного партнера из правительства, подать в отставку или, по крайней мере, сделать это в качестве предварительного условия для формирования новой коалиции. Чуть ранее те же конституционные эксперты обсуждали возможность объявления внеочередных парламентских выборов. У Эстонии хорошая короткая Конституция, которой только что исполнилось 30 лет, но не каждый вопрос там подкреплен прецедентом.
Но что действительно опробовано - это закономерности выборов в Рийгикогу и формирования правительств.
Конституция вместе с Законом о выборах, Законом о политических партиях, населением Эстонии и историческими особенностями в большинстве случаев дает нам в результате Рийгикогу, состоящий из четырех-семи политических партий. Никогда ни одна политическая партия не получала столько мест в Рийгикогу, чтобы править в одиночку. Можно смело утверждать, что так это останется на долгое время.
Предпосылкой для формирования правительства - как после выборов, так и при распаде правительств - является, таким образом, формирование коалиций большинства политических партий, представленных в Рийгикогу. Было два правительства меньшинства, но на их примере имеем дело, скорее, с исключениями, случиться которым позволили уникальные политические обстоятельства и особенности конкретного состава Рийгикогу. Следует добавить, что в одном из этих правительств меньшинства был сильный премьер-министр, а в другом - слабый премьер-министр, настолько различны были их возможности в тогдашнем парламенте.
Есть один пример, когда три политические партии еще перед выборами договорились о создании коалиции в случае подходящего результата выборов. Это сделали в 1999 году на фоне непопулярного правительства меньшинства "Отечество", Партия реформ и "Умеренные" (нынешняя Социал-демократическая партия). Во всех остальных случаях правительства были сформированы исходя из политического соотношения сил, определившегося на выборах.
Это второе правительство Марта Лаара также является основной причиной, по которой общественность ожидает идейного, культурного сходства или даже некоего эмоционального притяжения между партиями, образующими коалицию. Но так думать ошибочно. Политическая конкуренция реальна, она наиболее сильна внутри партий, а затем непосредственно между партиями.
"Таким образом, основой правительственной коалиции является не притяжение, а возможность достижения целей, согласованных в коалиционном договоре".
Анвар Самост, журналист
По тем же причинам ни одному правительству Эстонии не удавалось продержаться от выборов до выборов. Например, причиной краха правительства Каи Каллас стал очень быстрый рост популярности Партии реформ вместе с быстрым падением популярности Центристской партии после нападения России на Украину. Одну сторону не интересовали трудности другой, а другая сторона не могла долго терпеть перспективу катастрофического результата выборов. Никакой любви, никаких чувств, только прогноз распределения 101 места в Рийгикогу.
Таким образом, основой правительственной коалиции является не притяжение, а возможность достижения целей, согласованных в коалиционном договоре. Даже самая слабая политическая партия не войдет в правительство, если не сможет включить в договор хотя бы некоторые свои цели, и в правительство также не возьмут того, кто абсолютно не нужен.
На примере коалиционных правительств Конституция и предпочтения эстонского народа сослужили нам хорошую службу. Одной из замечательных особенностей коалиции является необходимость учитывать более широкую перспективу, чем в случае лишь одной партии у власти. Она начинает расплываться, когда одна партия слишком доминирует, как это было с Партией реформ в последние десятилетия, или когда кто-то исключается другими партиями на несколько избирательных циклов, как это произошло с Центристской партией в эпоху Сависаара.
Также очень хорошо то, что сформировавшие коалиционное правительство политические партии-конкуренты очень пристально следят за руками друг друга, и при условии, что конкуренция настоящая, это здорово удерживает от большой коррупции - что в Эстонии тоже бывало.