В Ида-Вирумаа прибавилось 11 дипломированных руководителей танцевальных коллективов

Первым организовал региональное обучение руководителей танцевальных коллективов южный регион Центра национальной культуры. Глядя на это, специалист по культурной работе Ида-Вирумааского союза самоуправлений Эрика Кылло решила, что необходимо задуматься об увеличении числа танцевальных руководителей и в Вирумаа, но из Ляэне-Вирумаа на проходившие в Кохтла-Ярвеском центре культуры учебные дни никто не приехал.