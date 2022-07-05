Начавшееся в октябре 2020 года и сделавшее перерыв из-за коронавируса обучение ида-вируских руководителей танцевальных коллективов завершилось в июне экзаменом, который сдали все вышедшие в финал.
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В Ида-Вирумаа прибавилось 11 дипломированных руководителей танцевальных коллективов
В Ида-Вирумаа прибавилось 11 дипломированных руководителей танцевальных коллективов
Первым организовал региональное обучение руководителей танцевальных коллективов южный регион Центра национальной культуры. Глядя на это, специалист по культурной работе Ида-Вирумааского союза самоуправлений Эрика Кылло решила, что необходимо задуматься об увеличении числа танцевальных руководителей и в Вирумаа, но из Ляэне-Вирумаа на проходившие в Кохтла-Ярвеском центре культуры учебные дни никто не приехал.