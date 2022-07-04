Статистика ⟩ Рост промышленного производства в Эстонии замедляется

По данным Департамента статистики, промышленные предприятия произвели в мае продукции в постоянных ценах на 4,8% больше, чем в этом же месяце 2021 года. Производство увеличилось во всех трех секторах: в обрабатывающей промышленности - на 2,2%, в энергетике - на 34,2%, в горнодобывающей промышленности - на 25,5%.

По словам аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, в мае, как и в апреле, было заметно замедление роста в обрабатывающей промышленности. "Однако горнодобывающий сектор рос благодаря торфяной промышленности, а энергетика росла благодаря увеличению собственного производства электроэнергии", - добавила Бундер.

Производство электроэнергии количественно (MВт-ч) увеличилось по сравнению с маем 2021 года на 88,4%.

Хотя в мае более чем в половине сфер деятельности обрабатывающей промышленности объем производства увеличился, объемы нескольких важных направлений деятельности остались прежними или уменьшились. Среди наиболее весомых промышленных отраслей выросли производство электронного оборудования (на 20,0%), электрооборудования (на 19,2%), а также прочих машин и оборудования (на 19,0%). Практически на прежнем уровне остались объемы производства в сферах производства металлических изделий (0,3%) и продуктов питания (0,8%), и сократились в сфере обработки древесины (на 1,6%).

На внешнем рынке было продано 67,2% общего объема продукции обрабатывающей промышленности, доля экспорта была наибольшей в производстве компьютеров и электронного оборудования.