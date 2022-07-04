В мае, как и в апреле, аналитикам Департамента статистики было заметно замедление роста в обрабатывающей отрасли промышленности. В целом же рост производства продолжается. Отличные показатели, например, у торфозаготовки и производства электроэнергии.
Статистика ⟩ Рост промышленного производства в Эстонии замедляется
По данным Департамента статистики, промышленные предприятия произвели в мае продукции в постоянных ценах на 4,8% больше, чем в этом же месяце 2021 года. Производство увеличилось во всех трех секторах: в обрабатывающей промышленности - на 2,2%, в энергетике - на 34,2%, в горнодобывающей промышленности - на 25,5%.
По словам аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, в мае, как и в апреле, было заметно замедление роста в обрабатывающей промышленности. "Однако горнодобывающий сектор рос благодаря торфяной промышленности, а энергетика росла благодаря увеличению собственного производства электроэнергии", - добавила Бундер.
Производство электроэнергии количественно (MВт-ч) увеличилось по сравнению с маем 2021 года на 88,4%.
Хотя в мае более чем в половине сфер деятельности обрабатывающей промышленности объем производства увеличился, объемы нескольких важных направлений деятельности остались прежними или уменьшились. Среди наиболее весомых промышленных отраслей выросли производство электронного оборудования (на 20,0%), электрооборудования (на 19,2%), а также прочих машин и оборудования (на 19,0%). Практически на прежнем уровне остались объемы производства в сферах производства металлических изделий (0,3%) и продуктов питания (0,8%), и сократились в сфере обработки древесины (на 1,6%).
На внешнем рынке было продано 67,2% общего объема продукции обрабатывающей промышленности, доля экспорта была наибольшей в производстве компьютеров и электронного оборудования.
Департамент статистики по заказу Министерства экономики и коммуникаций собирает и анализирует данные для проведения статистической работы "Индекс объема промышленной продукции", чтобы получить обзор текущей ситуации в экономике Эстонии. Промышленность - крупнейший сектор экономики и важный двигатель экономического роста. Индекс промышленного производства охватывает экономические показатели трех отраслей: горнодобывающей промышленности, энергетики и обрабатывающей промышленности.