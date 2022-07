Переносившийся из-за коронавируса концерт Томаса Андерса состоится в Тойла в субботу

Томас Андерс полюбился миллионам людей как солист ансамбля "Modern Talking". 9 июля в течение полутора часов в исполнении Томаса Андерса и бенда прозвучат "You're My Heart, You're My Soul", "You Can Win If You Want", "Brother Louie", "Cheri Cheri Lady" и многие другие хиты.