Переносившийся из-за коронавируса концерт Томаса Андерса состоится в Тойла в субботу

- Из-за ковида мы откладывали этот концерт два года, но теперь обратного пути уже нет, - сказал организатор Хейко Мерикан.

Томас Андерс выступал в Тойла и в 2013 году, когда был одним из главных исполнителей на Дне шахтера. "Ждем всех, кто тогда был на концерте, снова 9 июля. А у того, кто не попал в прошлый раз, сейчас есть такая возможность. Томас Андерс не завсегдатай, который выступает на каждом деревенском концерте", - отметил Мерикан.

Организатор ожидает в субботу не менее трех тысяч зрителей - как эстонскую, так и русскоговорящую публику.

- Если артист такого уровня приезжает выступать на местную сцену и не надо ехать за сотни километров, то три тысячи зрителей для Ида-Вирумаа - это ничто. В то же время начало лета и мероприятия Яанова дня показали, что публика совершенно непредсказуема и очень трудно что-то прогнозировать.

Мерикан добавил, что билеты лучше приобрести заранее: их, конечно, хватит, но цены растут.

Томас Андерс полюбился миллионам людей как солист ансамбля "Modern Talking". 9 июля в течение полутора часов в исполнении Томаса Андерса и бенда прозвучат "You're My Heart, You're My Soul", "You Can Win If You Want", "Brother Louie", "Cheri Cheri Lady" и многие другие хиты.

Томас Андерс выступал вместе с Дитером Боленом до конца девяностых, а затем посвятил себя сольной карьере. "Томас Андерс решил пойти проторенной дорожкой и не забывать многолетнее творчество "Modern Talking". Для этого была веская причина, поскольку к тому времени звукозаписей ансамбля в различном формате было продано свыше 125 миллионов экземпляров", - отметил Мерикан.

По заверению организатора, Томас Андерс - профессиональный артист, для которого не существует слова "стагнация". "На сцене он очень харизматичный, элегантный, энергичный и дружелюбный".