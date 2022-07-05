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"Музыка 7 городов" еще ждет зрителей до конца недели

Сирле Соммер-Калда
, журналист
"Музыка 7 городов" еще ждет зрителей до конца недели
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Вольдемар Куслап и Герли Падар блистали как солисты и заслужили бурные аплодисменты.
Вольдемар Куслап и Герли Падар блистали как солисты и заслужили бурные аплодисменты. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Концерт летнего фестиваля с пока самым большим количеством исполнителей и публики состоялся в воскресенье на певческой сцене Тойла, где Вольдемар Куслап, Герли Падар и съехавшиеся со всей Эстонии хористы исполнили песни, прозвучавшие когда-то в телепередаче "Гороскоп".

Ностальгический спецпроект летнего фестиваля - концерт песен "Гороскопа" - заинтересовал девять ансамблей и хоров, которые даже летом были готовы репетировать. Например, смешанный ансамбль "Lüllemäe lüürikud" приехал из небольшой деревни в Валгамаа.

- Мы так давно нигде не были - ведь почти два года дома. Тойла также красивое место, и время было подходящее, - объяснили руководитель ансамбля Мерике Мыттус и руководитель тамошнего Дома культуры Эне Каас, почему с другого конца Эстонии они приняли предложение спеть вместе.

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