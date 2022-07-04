Полиция в воскресенье, 3 июля, получила тревожное сообщение о том, что на улице Сыпрузе мужчина получил телесные повреждения от людей с предметом, похожим на оружие.
В Кохтла-Ярве в ход пустили пневматическое оружие
В Кохтла-Ярве в ход пустили пневматическое оружие
Пострадавшим оказался 26-летний мужчина. Отреагировавшие на вызов полицейские задержали двух его обидчиков - 22-летнего и 21-летнего мужчин. При них было пневматическое оружие, которое полиция изъяла.
Задержанные подозреваются в применении физического насилия, для выяснения обстоятельств данного происшествия начато уголовное дело.
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