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СУД ⟩ Нарва-Йыэсуу обогатился за счет Кохтла-Ярве

Эрик Калда
, журналист
Нарва-Йыэсуу обогатился за счет Кохтла-Ярве
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По большей части покинутый жителями населенный пункт Вийвиконна вызвал продолжавшиеся пять лет судебные баталии между Кохтла-Ярве и Нарва-Йыэсуу - теперь победитель известен.
По большей части покинутый жителями населенный пункт Вийвиконна вызвал продолжавшиеся пять лет судебные баталии между Кохтла-Ярве и Нарва-Йыэсуу - теперь победитель известен. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Перед Яановым днем завершилось судебное разбирательство, на котором подтвердилось, что курортный город незаконно обогатился за счет шахтерского.

Судебное разбирательство между двумя городами уходит корнями в 2017 год, во времена административной реформы, когда сначала волость Вайвара, а затем и реформируемый город Нарва-Йыэсуу отказались забрать городскую часть Вийвиконна, если Кохтла-Ярве не возместит им частично связанные с передаваемым имуществом расходы (обслуживание дорог и зон зеленых насаждений, ремонт трасс и т.д.).

Кохтла-Ярве выиграл и первое разбирательство

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