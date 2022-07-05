Перед Яановым днем завершилось судебное разбирательство, на котором подтвердилось, что курортный город незаконно обогатился за счет шахтерского.
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СУД ⟩ Нарва-Йыэсуу обогатился за счет Кохтла-Ярве
Нарва-Йыэсуу обогатился за счет Кохтла-Ярве
Судебное разбирательство между двумя городами уходит корнями в 2017 год, во времена административной реформы, когда сначала волость Вайвара, а затем и реформируемый город Нарва-Йыэсуу отказались забрать городскую часть Вийвиконна, если Кохтла-Ярве не возместит им частично связанные с передаваемым имуществом расходы (обслуживание дорог и зон зеленых насаждений, ремонт трасс и т.д.).