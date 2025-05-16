Нарвский колледж открывает новую магистерскую учебную программу

Осенью в Нарвском колледже Тартуского университета начнется обучение по новой магистерской программе “Робототехника и приложения науки о данных”, цель которой состоит в подготовке специалистов по принятию решений на основе технологии и данных. Для поддержания учебного процесса в колледже будут созданы класс робототехники и научная лаборатория Robokoda, предназначенная для оказания услуг предпринимателям.

Новаторская магистерская программа направлена на обучение практическим навыкам в сфере робототехнических систем, машинного обучения и анализа данных. Учебная программа основана на интенсивном проектном обучении и сотрудничестве с местным предприятиями.

Выпускники учебной программы смогут разрабатывать смарт-устройства и управлять ими, создавать промышленные приложения, применять искусственный интеллект, а также использовать сбор и анализ данных. Структура программы обеспечивает баланс между теоретическими знаниями и практическим опытом: у студентов будет возможность проходить практику на предприятиях Ида-Вирумаа или же повышать свой профессиональный уровень за границей.

По словам директора Нарвского колледжа Индрека Рейманда, Ида-Вирумаа нуждается в более многообразной среде для предпринимательской деятельности, а жителям региона не хватает технологических навыков. “Нарвский колледж годами предлагал обучение в сфере ИТ и предпринимательской деятельности. Теперь мы делаем следующий шаг – объединяем лучшие знания ученых Тартуского университета и видение предпринимателей уезда, чтобы найти решения реальных проблем”, – пояснил Рейманд.

Для усиления практического направления учебного процесса в Нарвском колледже будут открыты современный класс робототехники и Robokoda – научная лаборатория, которая, вдобавок к научной работе, будет использована для решения практических задач предприятий. В лаборатории будут разрабатываться новые технологии, предлагаться научно обоснованные консультации, услуги тестирования, а также будет доступна возможность использовать научное оборудование в проектах по развитию предприятий.

Ученые и студенты в сотрудничестве с предприятиями будут разрабатывать новые решения или поддерживать научную валидацию существующих разработок. У студентов есть возможность связать свою магистерскую работу с решением практической предпринимательской проблемы посредством лаборатории Robokoda.

На новую магистерскую программу принимается 21 студент. Заявление можно подать в системе SAIS до 1 июля.