Город Силламяэ праздновал несколько дней, в гости приехал Михаил Кылварт

Празднования в Силламяэ начались еще 29 июня, когда отметили юбилей города - 65 лет. Затем три первых июльских дня широко отмечали Дни города и моря. Как считают организаторы, огромная программа мероприятий была разнообразной и в равной степени интересной для всех возрастов.

Яркой музыкальной звездой на главной сцене в день рождения города была Элина Нечаева, а 2 июля - Алика Милова.

В субботу с главной праздничной сцены обратились к силламяэсцам высшие руководители города. Сразу за ними выступил с приветственными словами один из самых известных людей Силламяэ - председатель совета Силламяэского порта Тийт Вяхи. Вяхи отметил среди прочего, что успех Силламяэ заключается в том, что его жители всегда выбирают в управление городом хороших людей.

Еще одним важным гостем Дней города и моря стал мэр Таллинна Михаил Кылварт. Публика встретила харизматичного столичного градоначальника громкими аплодисментами. Кылварт отметил, что Силламяэ и Таллинн - в чем-то похожие города на берегу моря. Кылварта напоили чаем из самовара.

Руководитель Силламяэского Центра культуры, председатель комиссии горсобрания по образованию и культуре, а также один из организаторов праздничных мероприятий Владимир Высоцкий подсчитал, что только 2 июля были задействованы порядка 350 человек - членов творческих коллективов, организаторов, технический персонал и т.д. Если посчитать всех, кто участвовали и в остальные праздничные дни, то будет не менее пятисот человек.