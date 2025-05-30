Проезд в силламяэских автобусах стал бесплатным не только для горожан

Силламяэское городское собрание на заседании 29 мая поддержало проект решения горуправы о введении нулевой платы за проезд в городских автобусах для всех пассажиров. Ранее действовал бесплатный проезд только для зарегистрированных жителей приморского города.

Согласно принятому решению, нулевая стоимость проездного билеат в городских автобусах Силламяэ введена задним числом, начиная с 15 мая 2025 года.

"Бесплатный общественный транспорт делает город более открытым для туристов, а государство также поддерживает городскую автобусную линию до железнодорожной станции Vaivara" - пояснил в Силламяэской горуправе руководитель отдела городского хозяйства Арво Сирель.

По данным являющегося в Силламяэ городским перевозчиком АО "GoBus", доход от продажи билетов за весь прошлый год составил, как сообщил Сирель, 509,25 евро, то есть в среднем 42,43 евро в месяц, расходы же на сбор и администрирование этой суммы превышают полученный доход. "Даже если доход от продажи билетов исчезнет, все общество может выиграть за счет повышения мобильности, снижения нагрузки на систему соцобеспечения и улучшения здоровья", - считает Сирель.

"Приморский город стал единственным самоуправлением в Эстонии, где проезд в общественном транспорте стал бесплатным для всех - не только для местных жителей, но и для туристов и гостей города", - сообщил в соцсетях зампредседателя Силламяэского горсобрания Дмитрий Летт, напоминая, что для горожан бесплатный проезд в Силламяэ действовал с 2017 года.

Три городские автобусные линии в Силламяэ обслуживает с 2022 года транспортная компания "GoBus". Две маршрута имеют одинаковую кольцевую конфигурацию, но движение автобусов происходит во встречных направлениях, третья линия ведет к ближайшей железнодорожной станции за пределами города с промежуточными остановками.

С 15 мая нынешнего года маршруты городских линий были расширены, так что их километраж увеличился, как сообщалось, втрое. "Уже первые дни показали, что пассажиропоток стал в два раза больше", - отметил Летт.