ОДИН ВОПРОС ⟩ Какова дальнейшая судьба здания Йыхвиского вокзала?

- Эта тема сейчас поставлена на паузу, потому что были более животрепещущие вопросы. Я не могу ответить сейчас за всю коалицию, но одной из идей было отдать здание для деятельности творческих людей. Сейчас об этом, наверное, рано говорить, но эту концепцию надо бы обсудить и продумать как раз вместе с этими творческими людьми. Нет ведь смысла в том, чтобы привести здание в порядок, а потом оно будет стоять без дела. Думаю, что к этой теме мы вернемся осенью.