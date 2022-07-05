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Рост цен на зерно станет ощутимым в магазинах в начале нового года

Кюлли Крийс
, журналист
Рост цен на зерно станет ощутимым в магазинах в начале нового года
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Затяжная холодная весна в этом году сдвигает начало сбора урожая на август. Еще сейчас очень нужен дождь, чтобы вырастить более высокий урожай зерна.
Затяжная холодная весна в этом году сдвигает начало сбора урожая на август. Еще сейчас очень нужен дождь, чтобы вырастить более высокий урожай зерна. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Из-за войны экспорт зерна из украинских портов блокирован, земледельцу в этом году будут платить гораздо более высокую цену за зерно, и произведенная из осеннего урожая дорогая мука с января обусловит значительное подорожание хлеба, булки и других мучных изделий.

Хлеб и булка в магазине, конечно, станут дороже, но по сравнению с другими сферами жизни именно еда была у нас слишком дешевой. Отдельный вопрос, должна ли эта цена подняться значительно, рассуждал руководитель ТОО "Lüganuse Agro", занимающегося выращиванием зерна, Ааре Вент. 

Цены на зерно выросли за год вдвое

  • Год назад за тонну пшеницы платили 180 евро, нынче - 360 евро.
  • Тонна ржи стоила 170 евро, в этом году - 340-350 евро.
  • В прошлом году за тонну рапса фермер получал около 500 евро, нынче цена составляет 700-800 евро.
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