Рост цен на зерно станет ощутимым в магазинах в начале нового года

Хлеб и булка в магазине, конечно, станут дороже, но по сравнению с другими сферами жизни именно еда была у нас слишком дешевой. Отдельный вопрос, должна ли эта цена подняться значительно, рассуждал руководитель ТОО "Lüganuse Agro", занимающегося выращиванием зерна, Ааре Вент.