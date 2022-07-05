Из-за войны экспорт зерна из украинских портов блокирован, земледельцу в этом году будут платить гораздо более высокую цену за зерно, и произведенная из осеннего урожая дорогая мука с января обусловит значительное подорожание хлеба, булки и других мучных изделий.
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Рост цен на зерно станет ощутимым в магазинах в начале нового года
Рост цен на зерно станет ощутимым в магазинах в начале нового года
Хлеб и булка в магазине, конечно, станут дороже, но по сравнению с другими сферами жизни именно еда была у нас слишком дешевой. Отдельный вопрос, должна ли эта цена подняться значительно, рассуждал руководитель ТОО "Lüganuse Agro", занимающегося выращиванием зерна, Ааре Вент.