ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Шпаргалка для формирования правительства

С точки зрения Ида-Вирумаа важны, по крайней мере, две темы, по которым идут споры, поскольку они сильно затрагивают здешнюю жизнь, - это переход на эстоноязычное образование и связанное с энергетикой.

В коалиционные соглашения последних лет вопросы, напрямую затрагивающие Ида-Вирумаа, конечно, вписывались, но это не означает, что впоследствии они решались. Вспомним хотя бы договоренность правящего союза центристов, социал-демократов и отечественников, согласно которой Академию внутренней обороны должны были перенести из столицы в Нарву.

Если Партия реформ и "Отечество" после последних выборов в Рийгикогу уже были в правительстве, то для социал-демократов такая возможность появляется впервые. Поэтому напомним их переговорщикам, в числе которых и выбранный в Рийгикогу от Ида-Вирумаа генеральный секретарь Эдуард Одинец, что они обещали перед выборами в Рийгикогу в своей программе в связи с Ида-Вирумаа.