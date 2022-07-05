Лидеры Партии реформ, социал-демократов и "Отечества" уже на протяжении нескольких недель вели переговоры по созданию новой коалиции и правительства. Несмотря на то, что время от времени появляются сообщения, что соглашение будет вот-вот достигнуто, тут же выясняется, что ни до чего особо и не договорились. По мнению лидера партии "Эстония 200" Кристины Каллас, эти коалиционные переговоры превратились в летний театр, когда не очень-то и хочется приходить к единому соглашению.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Шпаргалка для формирования правительства
С точки зрения Ида-Вирумаа важны, по крайней мере, две темы, по которым идут споры, поскольку они сильно затрагивают здешнюю жизнь, - это переход на эстоноязычное образование и связанное с энергетикой.
В коалиционные соглашения последних лет вопросы, напрямую затрагивающие Ида-Вирумаа, конечно, вписывались, но это не означает, что впоследствии они решались. Вспомним хотя бы договоренность правящего союза центристов, социал-демократов и отечественников, согласно которой Академию внутренней обороны должны были перенести из столицы в Нарву.
Если Партия реформ и "Отечество" после последних выборов в Рийгикогу уже были в правительстве, то для социал-демократов такая возможность появляется впервые. Поэтому напомним их переговорщикам, в числе которых и выбранный в Рийгикогу от Ида-Вирумаа генеральный секретарь Эдуард Одинец, что они обещали перед выборами в Рийгикогу в своей программе в связи с Ида-Вирумаа.
А примеры можно привести такие. "Увеличим использование средств поступающих от ресурсных и экологических плат за сланец для поддержки развития Ида-Вирумаа", "прекратим использование древесины для производства электричества на Нарвских станциях", "на направлениях поездов Таллинн - Тарту и Таллинн - Нарва увеличим скорость до 160 км/ч", "построим новые четырехполосные отрезки шоссе в направлении Тарту, Пярну и Нарвы".