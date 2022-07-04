Поджоги тополиного пуха - новое бедствие

Как следует из сводки происшествий, в первый день июля после пяти вечера спасатели тушили тополиный пух на улице Сыпрузе в Кохтла-Ярве. Возгорание произошло, похоже, из-за небрежно брошенного окурка.

Приблизительно в то же самое время горели тополиный пух, шины, мебель и прочее имущество на улице Мальми в Йыхви. Там пожарные тушили огонь пятьдесят минут.

Ближе к десяти вечера сообщили из Нарвы, что на улице Креэнхольми загорелись тополиный пух и мусор, тушением чего тоже пришлось заняться спасателям.

История продолжилась 2 июля тоже в приграничном городе: в 13.24 с нарвской улицы Ору позвали спасателей потушить тополиный пух и сухую траву, горевшие на площади около 15 квадратных метров. В 14.06 подобное повторилось неподалеку на нарвской улице Уускюла.

Жаркий субботний день только разгорался: в 14.29 спасатели выехали тушить тополиный пух на улице Синивооре в Кохтла-Ярве, в 14.53 - на улице Энергия в Нарве, в 15.10 - на проспекте Кангеласте тоже в Нарве.

В 15.20 на улице Пуувилла в Нарве горели тополиный пух и так называемый европоддон.

В 16.02 на улице Пильве в Нарве в нескольких местах горели тополиный пух и кучи веток, а в 16.42 - снова на улице Энергия горели тополиный пух и кусты.

Следующее зафиксированное спасателями возгорание тополиного пуха случилось в 17.18 на нарвской улице Пяхклимяэ, где-то в кустах.

Наконец, поздним вечером 2 июля, в 20.35, на улице Игоря Графова все в той же Нарве горели тополиный пух и древесина.

Как отметили спасатели про многие возгорания, тополиный пух поджигался, по-видимому, преднамеренно, и это было похоже на проделки молодежи. Спасатели обращали на это внимание полиции, которая осматривала окрестности.