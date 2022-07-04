Шесть крупнейших розничных сетей в Эстонии, распространяя призыв к скрининговому обследованию на обнаружение рака молочной железы, проявляют ответственность как перед своими сотрудниками, так и покупателями.
Розничные сети призывают женщин обследоваться на предмет рака груди
Одни из крупнейших розничных сетей Эстонии - "Selver", "Kaubamaja", "Prisma", "Lidl", "R-kiosk" и "Grossi" - этим летом распространяют среди своих сотрудников и покупателей призыв к скрининговому обследованию на обнаружение рака молочной железы.
Как сообщили в Эстонской кассе здоровья, процент участия в скрининговых обследованиях в Эстонии с годами увеличивается, но тревожно большое количество женщин из целевой группы по-прежнему не приходят.
Международные исследования показывают, что проведение скрининговых обследований эффективно, если в них принимают участие как минимум 70 процентов женщин из целевой группы. В Эстонии в 2020 году в обследовании приняли участие 54 процента приглашенных женщин, в 2021 году охват вырос до 60 процентов.
- Ободряющее напоминание от работодателя может дать женщинам последний поддерживающий толчок к участию в обследовании. Мы победим, если в результате этого хотя бы одна женщина пройдет скрининговое обследование, - сказала специалист из Кассы здоровья Аве Юриээ, призывая другие ответственные организации по примеру розничных сетей присоединиться к кампании и внести вклад в повышение осведомленности женщин в вопросах здоровья.
По слова руководителя по персоналу розничной сети "Selver" Тийны Мироновой, они за то, чтобы сотрудники и покупатели делали выбор в пользу здоровья.
- Для нас, как для социально ответственной компании, присоединение к призыву о проведении скрининговых обследований на обнаружение рака молочной железы является важным как из-за того, что наш многочисленный коллектив состоит в основном из женщин, так и из-за других факторов, - сказала Миронова.
По словам руководителя отдела персонала международной компании "Lidl Eesti" Лийны Киппасто, они также считают здоровье и благополучие своих сотрудников первостепенными.
- Мы полностью поддерживаем здоровый образ жизни наших коллег и предоставляем возможность проверить свое здоровье у специалистов, используя предлагаемую компанией медицинскую страховку. Присоединяясь к кампании по скрининговому обследованию на обнаружение рака молочной железы, мы призываем всех коллег, как мужчин, так и женщин, позаботиться о здоровье важных в их жизни женщин, - сказала Киппасто.
Согласно подсчетам, рак молочной железы диагностируют в Эстонии каждый год почти у тысячи женщин. Более четверти из них узнают о своем диагнозе благодаря скрининговому обследованию. Чем раньше выявляется рак молочной железы, тем успешнее лечение и тем выше вероятность победить болезнь.
В Эстонии на обследование молочной железы каждые два года приглашают женщин в возрасте 50-69 лет. В 2022 году на бесплатные скрининговые обследования приглашаются все женщины, имеющие и не имеющие медицинскую страховку, следующих годов рождения: 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972.
Скрининговое обследование на обнаружение рака молочной железы можно пройти в клиниках и маммографических автобусах, курсирующих по Эстонии. Дополнительную информацию можно найти ЗДЕСЬ.