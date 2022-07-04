Розничные сети призывают женщин обследоваться на предмет рака груди

Одни из крупнейших розничных сетей Эстонии - "Selver", "Kaubamaja", "Prisma", "Lidl", "R-kiosk" и "Grossi" - этим летом распространяют среди своих сотрудников и покупателей призыв к скрининговому обследованию на обнаружение рака молочной железы.

Как сообщили в Эстонской кассе здоровья, процент участия в скрининговых обследованиях в Эстонии с годами увеличивается, но тревожно большое количество женщин из целевой группы по-прежнему не приходят.

Международные исследования показывают, что проведение скрининговых обследований эффективно, если в них принимают участие как минимум 70 процентов женщин из целевой группы. В Эстонии в 2020 году в обследовании приняли участие 54 процента приглашенных женщин, в 2021 году охват вырос до 60 процентов.

- Ободряющее напоминание от работодателя может дать женщинам последний поддерживающий толчок к участию в обследовании. Мы победим, если в результате этого хотя бы одна женщина пройдет скрининговое обследование, - сказала специалист из Кассы здоровья Аве Юриээ, призывая другие ответственные организации по примеру розничных сетей присоединиться к кампании и внести вклад в повышение осведомленности женщин в вопросах здоровья.

По слова руководителя по персоналу розничной сети "Selver" Тийны Мироновой, они за то, чтобы сотрудники и покупатели делали выбор в пользу здоровья.