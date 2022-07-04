Участники соревнований случайно очутились в России и получили штрафы

В субботу, 2 июля, на реке Нарва два каноэ незаконно пересекли временную контрольную линию по направлению из Эстонии в Россию и обратно. Прибывшие на место происшествия пограничники задержали четверых граждан Эстонской Республики, находившихся в каноэ, и доставили их на погранкордон.

За нарушение границы двум экипажам-нарушителям выписали два штрафа по 160 евро.

Нарушителями были члены одной из команд, участвовавших в соревнованиях на выносливость "Expedition Estonia". Эти соревнования проходили 1-3 июля в Ляэне- и Ида-Вирумаа. Дистанция по суше и воде составила в общей сложности около 230 километров, финиш был в Нарвском замке.

Участники "Expedition Estonia" на каноэ на реке Нарва в районе Кунингакюла. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

На странице мероприятия в "Facebook" организаторы поблагодарили Департамент полиции и погранохраны за хорошую работу по охране восточного рубежа Эстонии, подарив пограничникам букет цветов и коробку конфет. Для этого даже организовали сбор средств, и уже за первую пару часов набралось пожертвований на 185 евро.