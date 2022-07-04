Во время проходивших в первых числах июля соревнований на выносливость на этапе гонок на каноэ по реке Нарва члены одной команды незаконно пересекли границу .
Участники соревнований случайно очутились в России и получили штрафы
В субботу, 2 июля, на реке Нарва два каноэ незаконно пересекли временную контрольную линию по направлению из Эстонии в Россию и обратно. Прибывшие на место происшествия пограничники задержали четверых граждан Эстонской Республики, находившихся в каноэ, и доставили их на погранкордон.
За нарушение границы двум экипажам-нарушителям выписали два штрафа по 160 евро.
Нарушителями были члены одной из команд, участвовавших в соревнованиях на выносливость "Expedition Estonia". Эти соревнования проходили 1-3 июля в Ляэне- и Ида-Вирумаа. Дистанция по суше и воде составила в общей сложности около 230 километров, финиш был в Нарвском замке.
На странице мероприятия в "Facebook" организаторы поблагодарили Департамент полиции и погранохраны за хорошую работу по охране восточного рубежа Эстонии, подарив пограничникам букет цветов и коробку конфет. Для этого даже организовали сбор средств, и уже за первую пару часов набралось пожертвований на 185 евро.
После оплаты подарка пограничникам остающиеся собранные деньги пойдут на оплату штрафа нарушителями или на отправку их на навигационные курсы. Организаторы соревнования подчеркнули, что нарушение границы было непреднамеренным и случайным.