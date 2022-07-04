Госпрограмма интеграции подверглась критике

Полное погружение в эстоноязычную среду, теплая домашняя атмосфера и общение со сверстниками - лучший путь изучения государственного языка для русскоязычных школьников. Но места в такие языковые лагеря расходятся в момент. Такую возможность получают только 180 детей в год и всего на десять летних дней.

Места в языковые лагеря закончились уже в мае, как только началась регистрация. Впрочем, по словам представителей Фонда интеграции, спрос на данный момент не превышает предложения. К тому же для желающих существуют и дополнительные возможности: есть возможность изучить эстонский язык вместе с родителями. Но и тут количество мест ограничено - всего 40 на две смены.

По оценке основателя языковой школы "Multikey Online" Натальи Китам, это всего лишь капля в море и не решит проблему интеграции. "Проблема в том, что есть предложение таких пирожных, когда нет хлеба. Это самая большая и глобальная проблема и программы интеграции, в которой нет конкретного показателя улучшения знаний эстонского языка в целом для населения, в целом для всех".

По данным, опубликованным Фондом интеграции, всего 21 процент неэстонского населения страны считает, что владеет эстонским языком хорошо. "Мы должны предлагать такой вариант обучения, который позволит не становиться в очередь длинною в годы, а учиться прямо сейчас", - отметила Китам.